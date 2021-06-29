Ucuz elektronik ürün yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar

İnternet üzerinden telefon siparişi veren bir kişinin savcılığa başvurup dolandırıldığını söylemesi üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

ŞEBEKE ELEBAŞI BELİRLENDİ

Araştırmalarda benzer şekilde dolandırılan çok sayıda mağdur olduğunu belirleyen polis, dolandırıcılık yapan bir çeteyi tespit etti. E.U.'nun elebaşı olduğu çetenin yöntemi de belirlendi.

KOMİSYONLA HESAP AÇTILAR

İddiaya göre, şebeke elebaşı önce komisyon karşılığı anlaştığı bazı kişilerler adına banka hesabı açtırdı. Ardından yine bu kişiler adına telefon hatları alındı. Daha sonra ise internet üzerinden alışveriş sitesi oluşturuldu.

ELEKTRONİK EŞYA

Şebeke üyeleri kurdukları sitelere cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi elektronik ürün ilanı verdi. Piyasa fiyatının altında olan ürünleri almak isteyenlerle, telefonla iletişime geçildi. Ardından satış anlaşması yapılan kişilere, adlarına banka hesabı açılan kişilerin banka bilgileri verilerek ödeme istendi.

13 ŞÜPHELİ

Sipariş işlemlerini tamamlayarak ödeme yapan bir çok kişi günlerce beklemelerine rağmen ürünleri bir türlü teslim edilmedi. Polis yüzlerce kişiyi benzer yöntemle dolandıran şebekenin 13 üyesini tespit etmeyi başardı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan araştırmaların tamamlanmasının ardından İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskında şebeke elebaşı ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bol miktarda dijital materyal ve başka şahıslar adına ait çok sayıda banka kartları ele geçirildi.

MASAK İNCELEMESİYLE BELİRLENECEK

Şebekenin yüzlerce kişiyi binlerce lira dolandırdığı ancak vurgunun boyutunun MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılacak incelemenin ardından netleşeceği belirtildi.