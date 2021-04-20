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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Adana’da oyun oynarken üzerine televizyon düşen 1.5 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti.

Güncellenme: 11:32, 20/04/2021
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden yabancı uyruklu Ömer Muhammed ile Yasemin Muhammed çiftinin 1.5 yaşındaki oğulları Muhammed oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrildi. Gürültüyü duyup odaya koşan çift, çocuklarının üzerine düşen televizyonu kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından bebeği Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunu aracın arkasına koyan baba Ömer, yere yığılıp sinir krizi geçirdi. Anne Yasemin ise oğlunun cenazesini götüren aracın arkasından yürürken gözyaşı döktü. (İHA)

Adana anne baba Çocuk Sağlık
Yayınlanma Tarihi:11:00,