Yolda bulduğu 10 yarım altını polise teslim etti

Mersin’de ev hanımı Ayşe Söylemez, yolda yürürken içerisinde 10 yarım altının bulunduğu keseyi tereddüt etmeden polis merkezine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı. Genç kadının insanlık örneği sergileyen davranışını yeniden altınlarına kavuşan Zümrüt Genç isimli elektrik ustasını mutlu etti. Kendisine teşekkür eden Genç, “Hala böyle insanların var olması topluma karşı ümitlerimi artıyor” dedi.

ASKERDEN GELEN OĞLUNA İŞ ARIYORDU

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan ve tantuni dükkânında çalışan eşi Erkan Söylemez’in kazancı ile yaşamlarını sürdüren 4 çocuk annesi Ayşe Söylemez (43), kısa süre önce askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıktı. Akşam saatlerine kadar oğluyla birlikte iş bakan kadın, eve döndüğü sırada merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yolda yürüdüğü sırada yerde kese gördü. Keseyi alıp incelediğinde 10 yarım altın olduğunu gören Ayşe Söylemez, hiç tereddüt etmeden altın doluyu keseyi Ticaret Sanayi Odası Polis Merkezi'ne götürerek teslim etti.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

TSO Polis Merkezi'nin teslim alınan altınları sahibine ulaştırmak için çaba harcarken, olaydan bir gün sonra kayıp müracaatı için polis merkezine giden 60 yaşındaki elektrikçi ustası Zümrüt Genç, aldığı haber karşısında sevince boğuldu. Kayıp altınlarının polis merkezinde olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşayan Genç, yaklaşık 16 bin lira olan 10 yarım altın, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kendisine teslim edildi.

“HAYALLERİM KIRILMAMIŞ OLDU”

Altınları bularak polis merkezine teslim eden Ayşe Söylemez ve eşine teşekkür eden elektrik ustası Zümrüt Genç, “Bu devirde böyle insanların çok az olduğunu biliyorum. Altınları polis merkezine getirmeniz, sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu gösteriyor. Helal süt emmiş insanlara ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz şu anda. En azından hiç olmazsa içimdeki hayaller kırılmamış oldu topluma karşı. Bazen haberleri dinlediğimde ümitlerim kırılıyordu. Şu an böyle insanların olduğunu görünce biraz daha ümitlerim artıyor” diye konuştu.

“OĞLUMA İŞ ARAMAK İÇİN ÇARŞIYA ÇIKMIŞTIK”

O gün kısa süre önce askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıktıklarını belirten Ayşe Söylemez, “Birçok yere gittik, belediyelere uğradık kadrolu bir iş için. O yorgunlukla yürürken önüme denk geldi. Ayağım ile şöyle dokundum, ses gelince hemen elime aldım ve direkt polise getirdim. Altınların kısa sürede sahibine ulaşmasından son derece mutlu oldum” ifadelerini kullandı.