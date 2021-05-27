Zekeriya Öz’ün ‘kasası’ olmakla suçlanıyordu! Avukatın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığını gösteren belge almak için iş insanı Ali Ağaoğlu'nun ofisine gittiği ve Öz'ün ‘Kasası' olduğu iddiasıyla hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Tayfun Aktaş’ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya, sanık Tayfun Aktaş geldi. Sağlık sorunları nedeniyle mazeret göndererek duruşmaya gelmeyen Aktaş'ın avukatının yerine yetki belgesiyle başka bir avukat katıldı.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ KALDIRILDI

Karar'ın açıklanmasının beklendiği duruşmada, vekaleten katılan sanık avukatı, kararın asıl avukatın katıldığı bir duruşmada açıklanmasını istedi. Talebi kabul eden mahkeme başkanı, sanık Aktaş hakkındaki adli kontrol hükümlerinin, Aktaş'ın, tutuksuz yargılandığı süre boyunca hükümlere uyduğu gerekçesiyle kaldırılmasına hükmederek, sanığın son sözlerinin alınması için duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Tayfun Aktaş, 27 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmış ve 9 Mart 2019 tarihinde de Adli Kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Geçtiğimiz senenin Aralık ayında görülen davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Aktaş hakkında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

Tayfun Aktaş'ın yerine vekaleten duruşmaya katılan avukatlar ile Aktaş'ın eşi, duruşma çıkışında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına müdahalede bulunarak tepki gösterdi.

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