Avrupa otomotiv pazarında daralma devam ediyor

Otomobil pazarı 2021 Şubat ayında 2020 Şubat ayına göre yüzde 20,3 azaldı ve toplam 850.170 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Şubat ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1.066.172 adetti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Şubat döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 23,1 azaldı ve toplam 1.693.059 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 2.200.957 adetti.

2021 Şubat ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artış ve 80.107 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 59 ile Portekiz, yüzde 47,5 ile Litvanya, yüzde 38,4 ile İspanya'da görüldü. Geçen yılın Şubat ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 5,3 ile İsveç, yüzde 4,9 ile İrlanda ve yüzde 3,3 ile Norveç oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,1 ile Portekiz, yüzde 46,5 ile Litvanya, yüzde 44,6 ile İspanya'da görüldü. Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 12,8 ile İsveç ve yüzde 5,4 ile Norveç oldu.