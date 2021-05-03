‘Bu’ premium markaların durumları ne olacak?

İngiliz Autocar Dergisi’nin haberine göre İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar’ın 2025 yılında tamamen elektrikli bir markaya dönme planı var. Geçen yıl BMW’nin Avrupa’da sattı 118 bin 369 adet 3 Serisi’nden daha az otomobil sattıkları biliniyor(102 bin 494). Jaguar’ın Çinli bir firmayla bir tür EV platformu paylaşımı muhtemel görünüyor, ancak Jaguar’ın gelişmesi için uygulama mükemmel olmalı.

Premium segmentinde bir diğer oyuncusu olan Alfa Romeo, geçen yıl Avrupa’da 35.718 adet ve ABD’de 18.586 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu kayıplar yüzünden marka daha acımasız kararlar alıyor. Örneğin, yavaş satan Giulia sedan ve Stelvio SUV’un temelini oluşturan 1 milyar sterlinlik Giorgio platformu yakında konserve edilecek. Bunun yerine ise ortak platform kullanılacak ve maliyet açısından tasarruf olacak.

Stellantis’in çatısı altında bulunda DS ise küresel çapta yüksek adetlere çıkmasa da mücadelesine devam ediyor. Yeni 9 Sedan modeli markanın satışlarının düştüğü Asya bölgesinde işleri değiştirecek. DS sadece Avrupa’da geçen yıl 43 bin 686 adet satış yaptı.

Daimler’in çatısı altında bulunan Smart, emisyonları ve tıkanıklığı hafifletmeye odaklanan bir dünyada başarılı olmak için ideal bir şekilde konumlandırılmalıdır. Daimler geçen yıl, teşhirini sınırlamak ve Çin’deki satışları başlatmak amacıyla Geely ile 50:50 ortak girişime girdi. Smart’ın elektrikli küçük SUV’si bir yıl sonra gelecek ve mevcut modelleri büyük ölçüde beğenilmedi. Şimdi ise yeni modellerin gelmesi pek yakın gözükmüyor.

Lamborghini'nin kârı geçen yıl rekor seviyelerde seyrederken, Urus SUV müşteri tabanını çeşitlendirirken, yine de Volkswagen Grubunun onu satmak istediği söylentileri devam ediyor. Bunun nedeni, yeni dünyaya geçişi için gereken yatırım seviyelerinin ve EV yeni başlayanların (Rimac ve Nio gibi) ortaya çıkardığı zorlukların çok büyük olması mı?