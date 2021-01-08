Çip tedariki sorunu Nissan’ın üretimini yavaşlatacak

Corona virüsü salgını sebebiyle yavaşlayan hatta bazı ülkelerde dönem dönem durmak zorunda kalan otomobil üretimi, bu defa yarı iletken tedarikinde yaşanan sorundan dolayı tehlike altında.

Nikkei’de yer alan bir habere göre Japon otomotiv devlerinden Nissan, çip tedarikindeki sorunlar nedeniyle içinde bulunduğumuz ocak ayından itibaren Note modelinin üretimini 5 bin adet düşürecek. Tedarik sorunu çözülmezse şubat ayında da bu yavaşlatmanın devam edeceği belirtiliyor.

Yarı iletkenlerin akıllı telefon ve telefon baz istasyonlarında yoğun bir biçimde kullanılması ve buna corona virüsü sebebiyle üretimin yavaşlaması eklenince otomobil üreticileri tedarik sorunları yaşamaya başladılar. Bir diğer Japon otomotiv devi olan Honda da aynı nedenle bu ay üretimini azaltma kararı almıştı.