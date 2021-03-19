‘Çipsiz’ üretecekler

ABD’li otomobil üreticisi dün yaptığı açıklamada çip sıkıntılarına ek olarak ABD’de yaşanan kış fırtınalarından kaynaklanan parça kıtlığı nedeniyle elindeki parçalarla araçların montajını yapacağını ve diğer parçalarla tamamlayıp gönderene kadar “birkaç hafta” araçları fabrikalarda tutacağını belirtti.

Ford ayrıca Almanya’nın Köln kentinde Fiesta model araçları üreten fabrikada üretime 1-16 Mart ve 22 Mart tarihlerinde ara verecek. Louisville, Kentucky’deki fabrikada ise üretim en az bir gün durdurulacak, daha sonra vardiya azaltılacak.

Parça tedariki sıkıntısı nedeniyle yaşanacak masraf şirketin 2021 yılı için tahminlerinde yansıtılmıştı. Şirket, çip tedarikindeki sorunlar nedeniyle 2021 kârının 1 milyar dolar ile 2.5 milyar dolar azalabileceğini öngörmüştü.

Pek çok sebepten kaynaklanan çip tedarikinde yaşanan sıkıntı tüm dünya genelinde otomobil üreticilerini etkiliyor. Otomobil üreticileri corona virüsü salgını sırasında geçen yıl iki ay fabrikalarını kapattılar ve çip siparişlerini iptal ettiler.

Ancak, bu sırada, insanların evden çalışmaya başlamasıyla ve video oyunlarına yönelmesiyle tüketici elektroniği sektöründe çip talebi arttı. Bu nedenle artık otomobil üreticileri çip satın alabilmek için diğer sektörlerle yarışmak zorunda kalıyor. (REUTERS)

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