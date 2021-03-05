Fiyatı düşük ve km’si yüksek ilanlarda artış var

Covid-19 sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve artan faiz oranları, ikinci el araç satışlarını doğrudan etkiliyor. Şubat ayında araç fiyatları düşmesine rağmen satışlarda bir yükseliş gözlemlenmiyor, ikinci el otomotiv piyasasında genel bir durgunluk hakim.

Geride kalan şubat ayında en çok dikkat çeken verilerden biri düşük fiyatlı ve yüksek km’li araçların ilan sayılarındaki artış olurken, bir diğer detay ise premium araç markalarının ilan sayılarındaki düşüşler oldu.

BMW ve Mercedes-Benz gibi markların ilan sayılarındaki düşüş bu markaların, arabam.com ilanlarındaki ilk 10 listesinden düşmesine sebep oldu. Araç fiyatlarının yüksek seviyelerde seyredişinin satıcı nezdinde elindeki aracı şu an satma konusunda kararsız kaldığını, alıcı nezdinde ise alım gücündeki sıkıntılar sebebi ile alım kararını ertelediğini ve buna bağlı olarak araç satış sürelerinin uzamasının da etken olduğunu söyleyebiliriz.

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FİYAT ARALIĞINA GÖRE VERİLEN İLANLAR

İlanlar içinde en yüksek payı Şubat ayında da 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Diğer fiyat aralığındaki ilan sayılarında ise genel bir düşüş söz konusu. 350.000 TL ve üzeri araçlarda ise %1'lik artış görünüyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKA RENAULT OLDU

Renault, Şubat ayında da %20 oranı ile birinciliğini koruyor. Fiat ise %18 ile ikinciliği elde ediyor. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen izliyor. Şubat ayında Mercedes Benz ve BMW ilk 10 listesinden düşüyor.

CLIO, ASTRA VE FOCUS ZİRVEDEKİ MODELLER

İlanlara model özelinde bakıldığında Şubat ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Focus oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında da bu üç marka en çok tercih edilenlerdi, Astra ve Focus'un tercih edilme oranı %1 arttı. Bu üç modeli ise sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

SUV MODELLER ARASINDA LİDER QASHQAI

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %22 ile yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Captiva, Hyundai ix35, Peugeot 3008 ve Hyundai Tucson izliyor.

4 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇ İLANLARI VERİLDİ

arabam.com'da Şubat ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %7,8 oranı ile 2017 modeller oldu. Bunu sırasıyla 2015, 2012 ve 2016 model araçlar takip etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ İLANLARINDA DA ARTIŞ VAR

Şubat ayında arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların oranı %17,91 oldu. Dizel motorlu araçlar ise %56,38 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. Dizel araçları sırasıyla LPG, Hibrit ve elektrikli araçlar oluşturuyor. arabam.com'da ocak ayında 35 adet elektrikli araç ilanı varken şubat ayında bu sayı 50'ye yükseldi.

50 BİN – 150 BİN KM ARALIĞINA İLGİ YÜKSEK

İkinci el ilan piyasasında şubat ayında en çok ilgiliyi 50.000 km.- 100.000 km. arasındaki araçlar görüyor. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlara da talep devam ediyor. Ocak 2020'den beri 300.000 km. ve üzerinde araç ilanı görünmezken, 2021 Ocak ayında %7 artış yaşanmıştı. Şubat ayında 300.000 km. ve üzerindeki ilanların oranı %11'lik dilimi oluşturuyor.