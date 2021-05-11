Ford Otosan molayı erken bitirdi

Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Gölcük fabrikasında 19 Nisan’da duran üretime, ABD’li ortağının aldığı önlemler ve tedarikçilerle varılan anlaşmalar sayesinde 7 Haziran’da tekrar başlanacak.

Ayrıca, tedarik sıkıntısının kamyon üretimini de etkilemeye başlaması nedeniyle Eskişehir kamyon fabrikasında yapacağı planlı bakım çalışmalarını öne çekerek 31 Mayıs-17 Haziran’a aldı.

Fabrikaların üretim hızının yaz aylarında artacağını tekrar belirten şirket, yıllık üretim ve satış adetlerinin açıkladığı aralık içinde kalacağını belirtti.