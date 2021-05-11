Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ford Otosan molayı erken bitirdi

Ford Otosan, otomotiv sektörünü dünya genelinde etkileyen yarı iletken malzeme arzındaki sıkıntılar nedeniyle Gölcük fabrikasında ara verdiği üretimi bir hafta erken başlatacağını açıkladı.

Güncellenme: 10:07, 11/05/2021
HaberlerOtomotiv
Ford Otosan molayı erken bitirdi

Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Gölcük fabrikasında 19 Nisan’da duran üretime, ABD’li ortağının aldığı önlemler ve tedarikçilerle varılan anlaşmalar sayesinde 7 Haziran’da tekrar başlanacak.

Ayrıca, tedarik sıkıntısının kamyon üretimini de etkilemeye başlaması nedeniyle Eskişehir kamyon fabrikasında yapacağı planlı bakım çalışmalarını öne çekerek 31 Mayıs-17 Haziran’a aldı.

Fabrikaların üretim hızının yaz aylarında artacağını tekrar belirten şirket, yıllık üretim ve satış adetlerinin açıkladığı aralık içinde kalacağını belirtti.

İlginizi ÇekebilirBMW ve Ford'dan 'milyon sterlinlik' batarya ortaklığıBMW ve Ford'dan 'milyon sterlinlik' batarya ortaklığı
ABD BMW Dünya Eskişehir Ford