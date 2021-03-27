Honda’nın İngiltere’deki fabrikasını lojistik devi satın alacak

Honda, 2019 yılında global üretim ağında değişiklikler yapılacağını ve elektrikli modellere yoğunlaşacağını açıklamıştı. Bu kapsamda 2021 yılında bazı fabrikalarında üretimi sonlandıracağını da belirten marka, bu sürece girmeye başladı.

Öncelikle Honda Türkiye’den gelen açıklamayla tesisin Habaş Topluluğuna devredileceği açıklandı. Bugün ise Reuters’da yer alan habere göre Honda’nın Swindon’daki fabrikası lojistik devi Panattoni’ye satılacağı belirtildi.

Honda’nın İngiltere Swindon’da yer alan tesisinde 1.5 milyon adet otomobil üretiliyor. Ayrıca bu tesis, 3 bin 500 çalışana da ev sahipliği yapıyor.

Financial Times’ın bildirdiğine göre Panattoni, Honda Civic modellerinin üretildiği bu tesiste lojistikle ilgili gelişim için 965 milyon dolarlık yatırım yaptığını belirtti.