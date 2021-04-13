İhracatlarına bir yeni model daha eklediler

TürkTraktör, geçen yıl New Holland T4S ile Case IH Farmall A traktörlerini, Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Faz V emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirilen motorlarla üreterek ihracatına başlamıştı.

Firma şimdi ise, ilk jenerasyonuyla Avrupa'da ‘Yılın Traktörü Ödülü'ne layık görülen New Holland T3F traktörünü, Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen ve TürkTraktör tesislerinde üretimi yapılan yeni nesil çevreci motorlarla, yerli üretim olarak Avrupalı çiftçilerle buluşturuyor.

Firmanın Ar-Ge Merkezi mühendisleri, New Holland T3F modeline son teknoloji S8000 3 silindir yerli üretim motoru entegre ederken; ürünün geliştirilme süreçlerinde ise modelin daha önceki jenerasyonu için çiftçilerden gelen geribildirim ve talepleri de dikkate aldı.

Üçüncü jenerasyon olan bu yeni modelde, insan-makine etkileşimini daha verimli hale getiren birçok geliştirme yapıldı ve çok daha ergonomik bir sürücü bölgesi tasarlandı. New Holland T3F'de kullanım verimliliğini arttıran, elektronik motor hız yönetimi özelliği ise ürüne entegre olarak sunuluyor.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Faz 3B ve Faz 4 emisyon seviyesinde gerçekleştirdiği öncü çalışmalarda olduğu gibi TürkTraktör'ün, Faz V emisyon seviyesi için ortaya koyduğu yerli motor çözümünde de sektörde öncü olmayı başardığını söyleyerek “Şirketimiz, dünyanın çeşitli pazarlarında uygulanan son teknoloji emisyon gereksinimlerini karşılayabilecek bir mühendislik ve altyapı yatırımına sahip. Bu sayede, geniş bir yelpazede, ihtiyaçları karşılayan motor çözümlerimizle pazara yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz.” diye açıkladı.