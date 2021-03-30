İkinci elde fiyatlar yine yükselişe mi geçecek?

Pandemiyle birlikte artan bireysel otomobil ihtiyacı hem yeni hem de kullanılmış otomobil fiyatlarını yükseltti. Özellikle yeni otomobil üretiminde yaşanan aksamalar da bu durumu direkt olarak etkiledi.

Tüm bu hareketliliğin ardından kasım ayında ekonomi yönetiminin değişmesi ile birlikte gerileyen döviz kurları, otomobil fiyatları üzerinde de etkili oldu. Ancak son günlerde yaşanan faiz artışı ve yükselen döviz kurları otomobil fiyatlarını tekrar yükselişe geçirecek mi?

2021 yılıyla birlikte otomotiv pazarı satış adetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ancak sektörü bekleyen önemli gelişmelerden biri; yaşanması muhtemel olan mikro çip krizi. Bu duruma bir de dövizdeki dalgalanmanın fiyatlar üzerine etkisinin geleceğini düşünürsek, yeni otomobillerin fiyatlarının artacağı gerçeği ortada.

Yeni otomobillerde gerçekleşmesi beklenen fiyat artışları aynı araçların kullanılmış olanlarını da etkiliyor. Yenisinin fiyatı 500 bin TL olurken 2. elde bu araçların fiyatları ne yazık ki 200-300 bin TL seviyelerinde kalmıyor…

Pandemi ve mikro çip krizinin, dövizdeki artışın yeni otomobillerin fiyatları üzerindeki etkisinin ve artan matrahsız fiyatın aracın ÖTV oranını değiştirmesinin hatta yükseltmesinin önümüzdeki aylarda 2. el otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceğini sektörün önde gelen yöneticileriyle konuştuk.

“SIFIR ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ 2. EL FİYATLARINA ETKİ EDECEKTİR”

Indicata Satış Direktörü Aslı Göker faiz ve dövizdeki artışla alakalı olarak, “Geçen kasım ayından itibaren 2. el fiyatları ortalama yüzde 10 azaldı. Mart ayı itibarıyla faiz ve kurlardaki değişim geçmiş aylardaki düşük kurların etkisiyle fiyatlanan ve cazip fiyatlara satılan sıfır araçların fiyatlarının yeniden artmasına neden olacaktır. 2.el otomobil fiyatları da sıfır araçlardaki bu fiyat değişimine paralel kademeli artacaktır.” şeklinde konuştu.

Göker buna ek olarak bahar ayının yaklaşması ve aşılamadaki durumları göz önünde bulundurduğunda özellikle 2. elde fiyat değişimi hakkında, “Normalleşme adımları araç kullanım ihtiyacını artıracaktır. Sektörde sene başından itibaren gündem olan çip tedarikindeki sıkıntıya bağlı yaşanması beklenen araç tedarik sorunu, kurlardaki yükselişle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi tüketicinin 2.el araca yönelmesini sağlayacaktır” dedi.

MART AYI FİYATLARINDA ŞUBATA KIYASLA ARTIŞ VAR

Göker açıklamalarına, “Mart ayının ilk iki haftasında da şubat ayıyla kıyaslandığında 2.el pazarının hızlanmaya başladığını gözlemledik. Şubat ayında 1 araç ortalama 50-60 günde satılabilirken, şu anda 1 aracın satış hızı 35 günlere düştü. Bu canlanma henüz araç fiyatlarına yansımadı. Ama bu talep artışının kademeli olarak fiyatlara da artış olarak yansıyacağını öngörüyorum.” şeklinde devam etti.

2. ELE OLAN TALEP ARTMAYA BAŞLADI

Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan ise konuşmasına 2. el araca olan talebin artmaya başladığını söyleyerek başladı. Erdoğan, “Kredi faizlerindeki artışlar tüketiciyi ve satıcıyı daha tedbirli bir pozisyona geçiriyor. Kurdaki dalgalanma, pandeminin etkisiyle talebin hala yüksek olduğu yeni araç fiyatlarına kısmi olarak yansıyabilir. Buna ek olarak mevsimsel hareketlilikle 2. el araçlara olan talep artmaya başladı. Bu nedenlerle ikinci el pazarındaki araç fiyatlarında az da olsa bir artış olabilir ama kısa vadede önemli bir artış olacağını düşünmüyorum.” dedi.

NORMALLEŞMEYLE FİYATLARDA ARTIŞ MÜMKÜN

Erdoğan içinde bulunduğumuz normalleşme dönemini ve aşılanmanın duruma etkisiyle alakalı olarak, “Aşılama ve kısıtlamaların da kontrollü olarak kaldırılmasıyla ikinci el araçlara yönelik talep artmaya başladı. Kasım ayından bu yana gözlenen fiyatlardaki düşüş trendi, mart ayı ile birlikte belli bir aralıkta sabitlendi. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde yaşanabilecek hızlı talep artışı karşısında fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşanması da mümkün.” açıklamasını yaptı.

MİKRO ÇİP TEDARİĞİNDEKİ SIKINTI DEVAM EDERSE 2. EL PAZARININ DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLUR

arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, sözlerine 2. el otomobil pazarında geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın bir daralma olduğunu söyleyerek başladı. Çetintürk, “Covid 19 kaynaklı tedbirler ve kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın en önemli etkenleri arasında. Bahar aylarının gelmesi ve kısıtlamaların kademeli olarak kalkması ile gözler 2. el araçlara çevrilecektir çünkü yaz aylarında tüketiciler daha çok seyahat ve tatil planı yapıyor. Bir de bunlara ötelenen tatil talepleri ve araç isteklerini de eklemeliyiz” dedi.

Çetintürk açıklamalarına, “Küresel çapta yaşanan ve yaşanması beklenen mikro çip krizi, üretimlere ara verilmesine sebep oluyor ve olacağa da benziyor. Bu etkenle araç tedarikinde sıkıntı sürerse ikinci elin geri dönüşü daha hızlı olabilir. Kur seviyelerindeki hareketliliği de baz alacak olursak nisan ayı itibarıyla fiyatların yükseleceğine dair bir öngörümüz var ancak arabam.com'daki ikinci el araç ilanlarını incelediğimizde son bir haftada fiyatların hemen hemen sabit kaldığını söyleyebiliriz.” şeklinde devam etti.

YENİ ARAÇLARDA YAPILAN KAMPANYALARI ARTIK GÖREMEYECEĞİZ

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin özellikle yeni otomobillerde yapılan kampanyaları sonlandıracağını belirterek sözlerine başladı.

Karakaş, “Öncelikle kurda yukarı yönlü hareket, sıfır otomobil maliyetlerini doğrudan artırmaktadır. Sıfır kilometre araçlarda yapılan kampanyaları doğal olarak artık göremeyeceğiz. Akabinde çip krizi, birçok markanın kabusu haline geldi. Faiz konusu, tüketicinin karar vermesinde erteleme faktörü barındırmakta. Döviz artışı ve çip krizinin bayramın ve yaz aylarının da yaklaşmasına denk geldiği için fiyatlarda yukarı yönlü yüzde 10 seviyelerinde artış olacağı öngörüsündeyiz.” dedi.

FIRSATTAN İSTİFADE FİYATLARINI ARTIRANLAR VAR

Karakaş’a özellikle ilettiğimiz ‘Fiyatlarınızda son günlerde bu durumu öngörerek bir değişiklik yaptınız mı?’ sorusuna ise, “Biz herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Maliyetimiz artmadıkça fiyat artırma gibi bir politika uygulamayacağız. Ancak piyasa da bu durumu bilerek fiyatlarında yüzde 5 seviyelerinde artışlar yapanlar var. ” şeklinde cevap verdi.