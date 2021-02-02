Karsan’dan ilk seri üretim, ‘elektrikli ve otonom’ otobüs

Karsan ve Türk teknoloji şirketi ADASTEC'in otonom yazılımları ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika'nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı.

Karsan ve ADASTEC'in güçlerini birleştirerek Türk mühendisleri tarafından seri üretime hazır hale getirdiği Otonom Atak Electric, aynı zamanda kendi sınıfında Avrupa ve Amerika'nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma özelliğini de taşıyor.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, “Türk otomotiv sanayisinin kuruluşundan bu yana sektörde yer almış biri olarak bugüne tanıklık etmekten heyecan duyuyorum. Karsan markasıyla Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz otobüsünü geliştirip ürettik. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız sürücüsüz otobüsü yakından inceledi. Böyle ileri teknolojiye sahip bir aracı Türk mühendisleri ile geliştirmek ve üretmek büyük mutluluk. Atılan bu adımlar Türk otomotiv sanayisinin yetkinliğini ve vizyonunu ortaya koyuyor. Dünya çapında fark yaratan çalışmaları, yerli sermaye ve işgücü ile üretmek gurur verici” ifadelerini kullandı.

Karsan CEO'su Okan Baş ise yaptığı açıklamada, “Karsan olarak elektrikli araçlarla ilgili önemli tecrübelerimiz var. Yüzde 100 elektrikle çalışan Jest Electric ve Atak Electric'i uzun süredir Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz elektrikli araçlarımız şu ana kadar Avrupa ve Amerika'nın 30 farklı şehrinde 1 milyon kilometre yol yaptı. Bu gerçekten önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe demek. Ancak, bizler geleceğin sadece elektrikli araçlarda olmadığını bir sonraki seviye yani otonom araç teknolojilerinin ekosistemin tamamlayıcısı olduğunun farkındayız. Zaten bu nedenle elektrikli araçlarımızı, esas odağımız olan sürücüsüz araçlar için bir ara istasyon olarak planlamıştık. Sürücüsüz araç alanında 5 metrelik küçük boyutlu minibüslerde pilot projeler mevcutken Amerika ve Avrupa'da gerçek otobüs boyutunda sürücüsüz araç yok. Bugün hem Amerika hem de Avrupa için 8 metre sınıfında önemli bir ilki temsil edecek Karsan Otonom Atak Electric'i kullanıma tamamen hazır şekilde sunacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

YERLİ TEKNOLOJİ VE FİRMALARLA GELİŞTİRİLDİ

Avrupa ve Amerika'da 8 metre sınıfında ilk kez gerçek rotada çalışabilecek Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan'ın yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Electric'in test, simülasyon ve validasyon çalışmaları 1 senede tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi. Karsan'ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, Otonom Atak Electric'i geliştirmek için bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile iş birliği yapıldı.

Bu iş birliğinin ilk seri üretim aracı olarak üretilen ve Romanya'ya satışı yapılan Otonom Atak Electric, şubat ayı sonunda teslim edilerek ülkede hizmet vermeye başlayacaktır. Karsan ve ADASTEC'in ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Atak Electric'in sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 km'lik menzili Otonom Atak Electric'i de sınıfında öncü konuma getirdi.