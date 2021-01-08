Mercedes ekran teknolojisini bir adım ileriye taşıdı

Alman otomotiv devi Mercedes, S-Serisi’nin elektrikli versiyonu olan EQS otomobilini ortaya çıkarttıktan sonra şimdi de bu modelin ön konsol tasarımını tanıttı. Markanın son 5 yılda yapmış olduğu teknolojik adımların en önemlisi MBUX isimli multimedya sistemi. Mercedes EQS modeliyle bu durumu biraz daha ileriye taşıyor. EQS modelinde kullanılan MBUX Hyperscreen’e merhaba deyin.

MBUX Hyperscreen ekranının estetik ve ileri teknolojik görünümünü yapay zeka (AI) tamamlıyor. Öğrenme yeteneğine sahip yapay zeka (AI) yazılımı ile ekran ve sistemin çalışma konsepti, kullanıcısına uyum sağlıyor ve çok sayıda bilgi-eğlence, konfor ve araç işlevi için kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Bu sayede “Sıfır Katman” adı verilen çözüm sayesinde kullanıcının alt menüler arasında gezinmesine veya sesli komutlar vermesine gerek kalmıyor. En önemli uygulamalar durum ve içeriğe bağlı olarak her zaman en üstte sunuluyor. EQS, söz konusu çözüm sayesinde kumanda karmaşasını da ortadan kaldırıyor. Üstelik MBUX Hyperscreen sadece sürücünün değil, aynı zamanda yolcunun da hayatını kolaylaştıran bir yardımcı olarak devreye giriyor. Ön yolcuya, kendine ait bir ekran ve kullanım alanı sunuluyor.

MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), bir Mercedes-Benz otomobilinin kullanımını önemli oranda kolaylaştırıyor. İlk olarak 2018 yılında güncel A-Serisi'nde tanıtılarak kullanıma sunulan MBUX, bugün gelinen noktada 1,8 milyondan fazla Mercedes-Benz binek otomobilinde kullanılıyor. Şirketin hafif ticari araç bölümü de MBUX'ten yararlanmaya başlıyor. MBUX'in öğrenme özelliğine sahip sistemin ikinci nesli ise, kısa bir süre önce Yeni S-Serisi'nde kullanıma sunuldu. Söz konusu benzersiz çözümün bir sonraki büyük adımı olan MBUX Hyperscreen ise Yeni EQS'te isteğe bağlı olarak sunularak ürün gamındaki yerini alacak.

İŞTE MBUX HYPERSCREEN’İN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

-MBUX Hyperscreen 141 santimetre genişliğinde, kavisli tek bir ekran şeridi oluşturuyor.

-Yolcular 2,432.11 cm 2 ekran alanından yararlanabiliyor. Kullanım sırasında dokunmatik geri bildirim için ekranın altında toplam 12 adet etkinleştirici bulunuyor.

-Kullanıcı, parmağını belirli noktalara temas ettirmesiyle ekran camında bir titreşim tetikleniyor.

-MBUX, 8 çekirdekli CPU, 24 gigabayt RAM ve saniyede 46,4 GB RAM bellek bant genişliği gibi teknik özelliklerle öne çıkıyor.

-1 adet çok işlevli kamera ve 1 adet ışık sensörünün ölçüm verileri ile ekran parlaklığı ortam koşullarına uyarlanıyor.

-Ekran, ön yolcu için 7 adede kadar profil ile kişiselleştirilebiliyor.