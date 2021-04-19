Miami GP’si 2022’de Formula 1 takviminde

F1 yönetiminden yapılan açıklamaya göre Miami GP’si 2022 yılından başlamak üzere 2032 yılına kadar spora ev sahipliği yapacak. Pist Miami Gardens – Hard Rock Stadyumu’nun etrafında yer alacak ve 5.41 km uzunluğunda olacak.

19 viraja ve 3 ana düzlüğe sahip olacak pistte 3 potansiyel DRS bölgesi olduğu sonucu çıkarılabilir.

Miami; Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix ve Austin’deki Circuit of The Americas’ın ardından 1950’de Şampiyonanın başlamasından bu yana Formula 1’in Amerika Birleşik Devletleri’nde yarıştığı 11. lokasyon olacak.