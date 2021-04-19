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Miami GP’si 2022’de Formula 1 takviminde

Formula 1'den yapılan resmi açıklamayla 2022 yılı takviminde Miami GP'sinin yer alacağı duyuruldu. Miami GP'si ilk defa 1959 yılında yapılmıştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:46, 19/04/2021
HaberlerOtomotiv
Miami GP’si 2022’de Formula 1 takviminde

F1 yönetiminden yapılan açıklamaya göre Miami GP’si 2022 yılından başlamak üzere 2032 yılına kadar spora ev sahipliği yapacak. Pist Miami Gardens – Hard Rock Stadyumu’nun etrafında yer alacak ve 5.41 km uzunluğunda olacak.

Miami GP (Kaynak: F1)

19 viraja ve 3 ana düzlüğe sahip olacak pistte 3 potansiyel DRS bölgesi olduğu sonucu çıkarılabilir.

Miami; Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix ve Austin’deki Circuit of The Americas’ın ardından 1950’de Şampiyonanın başlamasından bu yana Formula 1’in Amerika Birleşik Devletleri’nde yarıştığı 11. lokasyon olacak.

Amerika Amerika Birleşik Devletleri Miami