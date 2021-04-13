Motosiklet devinden elektrikli otomobil motoru

Yamaha tarafından tanıtılan bu motor günümüzün elektrikli otomobillerine ayak uyduran bir motor üretebildiği anlamına geliyor. 469 beygir güç üreten ünite günümüzün en popüler markalarının elektrikli araçlarında kullandıkları gibi 800V’da çalışabiliyor.

Yamaha’nın geliştirdiği motorun en önemli faydalarından biri motorun kompakt yapıda olması. Aslında bu tasarım sayesinde marka yerden ve mekanik bileşenlerden ciddi bir fayda sağlıyor. Bu durumunu açıklamak için şanzıman ve akım dönüştürücünün tek bir ünitede kombine edilmiş olması gösterilebilir.

2020’den beridir Yamaha elektrikli motor geliştirilmesi için komisyonlar kabul ediyor, atılan bu adımdan sonra markanın geliştirdiği motoru diğer üreticilere satacağı belirtiliyor. Her ne kadar Yamaha ürettiği motosikletleriyle bilinse de otomobil üretme konusunda da bazı çalışmaları son zamanlarda yürütüyordu.

Japon firma, sipariş üzerine prototip yapma konusunda zengin bir deneyime sahip olduğunu söylüyor ve bunları kısa bir süre içinde müşterilerin spesifikasyonlarına uygun hale getirebileceğini belirtiyor.

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon büyük üreticileri bu alanda yer kapmaya zorluyor. Yamaha ürettiği bu kompakt motorla, elektrifikasyon stratejileri kapsamında mücadele veren butik üreticilere destek olmayı hedefliyor.

Yine de bileşenleri diğer otomobil üreticilerine satan ilk firma olmayacak. Volkswagen, MEB elektrikli platformunu Ford’a satmak için bir anlaşma imzaladı, Audi ve Porsche ise KKD mimarilerini diğer otomobil üreticilerine lisanslamaya açık olacaklarını söylediler.

Otomotiv endüstrisindeki ortaklaşma üretimlerin ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Yamaha’nın attığı bu adım ve belirlediği bu hedef onları farklı bir noktaya önümüzdeki yıllar içinde taşıyabilir.