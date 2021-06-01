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Musk’tan Tesla eleştirilerine yanıt: Fiyatlar tedarik zinciri sıkıntıları yüzünden artıyor

Tesla'nın Model Y ve Model 3 için son aylarda beşinci kez fiyat artırması sonrası eleştirilere şirketin sahibi Elon Musk yanıt verdi. Musk, sorunun endüstrinin genelindeki tedarik zinciri sıkıntılarından kaynaklandığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:49, 01/06/2021
HaberlerOtomotiv
Musk’tan Tesla eleştirilerine yanıt: Fiyatlar tedarik zinciri sıkıntıları yüzünden artıyor

Otomotiv endüstrisinde corona virüsü salgını nedeniyle tırmanan çip krizi, pek çok üreticiyi doğrudan ve dolaylı yoldan etkilemeye devam ediyor. Onlardan biri de milyader girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla.

Bir Twitter kullanıcısı Tesla’nın gidişatından memnun olmadığını söylerken, araçların fiyatlarının yükselmesine rağmen bazı özelliklerin çıkarıldığını, Model Y’de bel desteğinin bunlardan biri olduğunu belirtti.

SON AYLARDA BEŞİNCİ ARTIŞ

Bu yoruma yanıt veren Elon Musk ise, “Fiyatlar endüstri genelinde tedarik zincirindeki fiyat baskıları nedeniyle yükseliyor. Özellikle ham madde konusunda” ifadelerini kullandı. Tesla, mayıs ayının başında hayata geçirdiği yeni fiyatlandırma politikasıyla, Model 3 ve Model Y’nin fiyatını yükseltmişti. Son artış, söz konusu modeller için son aylarda yapılan beşinci fiyat değişikliği oldu.

Business Insider’ın haberine göre çip üretimi ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların 2021’de otomotiv sektörüne 110 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:45,