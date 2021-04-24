Peugeot ve Citroen’e emisyon ihlali şoku

Harcus Parker, her iki üreticiye de “iddia mektupları” vermeye yakın olduğunu söylüyor. Ayrıca PSA ve FCA’nın birleşmesinden doğan Stellantis’in de bu konuyla ilişkili olacağı belirtiliyor.

Cardealer Magazine (co.uk)’da yer alan habere göre hukuk firması kanıtların, 2009 ve 2018 yılları arasında Groupe PSA tarafından Avrupa’da satılan tüm dizel araçların hukuka aykırı bir “yanılgı cihazına” sahip olduğunu gösterdiğini savunuyor.

Groupe PSA’nın ‘yasal sınırlara uymayan NOx emisyonları’ olarak adlandırdığı durumun bir sonucu olarak 2020’de 50.000’e kadar Peugeot ve Citroën aracı geri çağrıldı. Harcus Parker, 500.000’den fazla Peugeot ve Citroen dizel aracın etkilenme olasılığının yüksek olduğunu, yani bir milyona kadar insanın hak iddia edebileceğini söylüyor.

Harcus Parker’ın kıdemli ortağı Damon Parker şunları söyledi, “Açık nedenlerden dolayı ‘diesel gate’ dendiğinde insanlar Volkswagen’i düşünmeye meyilli olsa da emisyon standartlarına uyma konusunun bir endüstri olduğu giderek daha açık hale geliyor. Groupe PSA, önemli sayıda aracı geri çağıran, en son araç ve neden olarak NOx emisyonlarını açık bir şekilde gösterdiler.” dedi.

Parker, Stellantis’in etkilenen araçlardan bazılarını düzeltmeyi planlamasına rağmen, istenen etkiyi sağlayıp sağlamayacağına dair ciddi endişeler olduğunu söyledi. Ancak bu işlem gerçekleşse bile araç sahiplerine km başına daha fazla yakıt tüketen ve daha fazla CO2 salımı yapan araçlar bırakacak.