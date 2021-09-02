Tesla da çip mağduru: Çin’deki fabrikada üretim durdu

Dünya otomotiv piyasasını sarsan çip krizi Tesla'yı da vurdu. Firmanın geçen ay Şangay'daki fabrikasında bazı operasyonları geçici olarak durdurduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını nedeniyle gerçekleşen kısıtlamalar nedeniyle elektronik ürünlere talebin artması nedeniyle başlayan çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Çip krizinin son kurbanı milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla oldu.

Tesla’nın çip krizi yüzünden Çin’deki üretimine ara verdiği ortaya çıktı. Şirket çip eksikliği nedeniyle Şangay’daki fabrikada bir süre üretime ara verdi.

Çin tesisindeki bir üretim hattının bir kısmı, yarı iletken eksikliği nedeniyle Ağustos ayında yaklaşık dört gün boyunca durduruldu. Bloomberg’e bilgi veren yetkililer elektrik sistemlerindeki küçük cihazlar ve elektronik kontrol üniteleri ile ilgili parçaların üretimine ara verildiğini belirtti.

MODEL Y SEVKİYATI GECİKTİ

Model Y üretiminde bir miktar gecikme olduğunu belirten yetkililer üretimin normale döndüğünü belirtti.

Tesla bu yılın Temmuz ayında Çin’de bir dizi kriz yaşamış, sürüş güvenliği ile ilgili iddialar nedeniyle piyasadaki 285 bin aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle Tesla’nın Çin’deki Temmuz ayı satışları yüzde 69 azalmıştı.

Tüm bu krizin ardından çip krizi nedeniyle üretimin durması da Tesla’nın Çin operasyonlarına ikinci bir darbe vurdu.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

Goldman Sachs'taki analistler, çip krizinin 2021'de küresel otomobil üreticilerinin faaliyet kârlarını 20 milyar dolar düşeceğini tahmin ediyor.

Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında geçen yıldan 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek Eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.