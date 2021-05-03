Tesla’nın Berlin’deki üretimi 6 ay gecikecek

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin Gigafactory’de sona yaklaşılıyor. Ancak bugün Electrek’te yerel sanayi basınına dayandırılan bir habere göre tesisin açılışı ve üretime başlaması 6 gecikecek. Tesla bu tesiste Model 3 ve Model Y üretimlerini ilk etapta gerçekleştirecek.

İlk etapta firma 2021 yılı temmuz ayında tesisin aktif olacağını belirtmişti. Ancak Tesla, yerel mevkilerden izin almak için çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

Bu sorunlara rağmen firma CEO’su Elon Musk, geçen hafta Tesla'nın üç ayda bir yaptığı mali toplantısında üretimin bu yıl başlamasını beklediğini söyledi: “Elimizden geldiğince çabuk fabrikalar inşa ediyoruz. Hem Teksas hem de Berlin iyi ilerliyor ve bu yıl bu fabrikalardan başlangıçta sınırlı üretim ve önümüzdeki yıl Teksas ve Berlin’den toplu üretim olmasını bekliyoruz.” dedi.

Bu açıklamanın üzerine Automobilwoche’de yer alan haber Berlin Gigafactory’nin ocak 2022’de aktif olacağı yönünde. Gazetede yer alan haber, “Berlin Gigafactory’deki seri üretimin başlaması, Ocak 2022’nin sonuna kadar, altı ay ertelendi. Musk ekibine resmen yarım yıl daha verdi.” şeklinde yazıldı.

Rapora göre, Tesla’nın yetkililere başvurusunu değiştireceğini bildirdiği için proje için düzenleyici onay, gecikmiş zaman çizelgesinin bir parçası. Yayın ayrıca, Tesla’nın sahada inşa ettiği pil hücresi üretim tesisi de dahil olmak üzere kurulmundaki gecikmelerin hepsinin hesap edildiğini belirtti.

Nisan ayının son haftasında Tesla tarafından düzenlenen aynı görüşmede Musk, Tesla’nın önümüzdeki yıl Gigafactory Berlin’de hacimli pil üretimine başlamasını beklediğini söyledi.

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