Tesla’nın Çin’de yaşadığı krizin sonuçları ortaya çıktı: Satışlar yüzde 69 düştü

Tesla'nın Çin'de yaşadığı krizler devam ederken elektrikli araç üreticisinin satış rakamları krizin bilançosunu ortaya koydu. Krizler nedeniyle Tesla'nın Çin yapımı arabalarının yerel pazara sevkiyatları geçtiğimiz ay, bir önceki aya göre yüzde 69 azaldı. Tesla ise çareyi Çin'de ürettiği araçları Avrupa'ya sevk etmekte buldu.

SOZCU.COM.TR

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Kaliforniya merkezli şirketin ülkede sattığı hemen hemen her aracın geri çağrılmasıyla sonuçlanan bir dizi olumsuz gelişmenin ardından geçtiğimiz ayın satış verilerinde keskin bir düşüş yaşandı.

Tesla’nın Çin’de yaşadığı krizler devam ederken elektrikli araç üreticisinin satış rakamları krizin bilançosunu ortaya koydu. Nisan ayında bir otomobil fuarında Tesla’nın sürüş güvenliği nedeniyle protesto edilmesiyle başlayan kriz Tesla’nın ülkedeki arabaları geri çağırması ile sonuçlanmıştı.

Bu gelişmeler nedeniyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Çin yapımı arabalarının yerel pazara sevkiyatları Temmuz’da, bir önceki aya göre yüzde 69 azaldı.

YEREL PAZARDA SATIŞLAR YÜZDE 69 DÜŞTÜ

Buna göre Haziran ayında gerçekleşen 28 bin 138 adet Tesla satışı, Temmuz ayında yalnızca 8 bin 621 olarak gerçekleşti. Buna göre Tesla marka otomobil satışları Temmuz ayında önceki aya göre yüzde 69 düştü. Ancak buna rağmen Tesla’nın Çin fabrikasındaki sevkiyatında büyük bir azalma gerçekleşmedi. Şirket, iç pazarda satamadığı otomobilleri ihraç ederek önceki ayın sevkiyat sayısına yaklaşmayı başardı.

Buna göre, Haziran’da Çin’den Avrupa’ya 5 bin 17 Tesla marka otomobil ihraç edilirken bu rakam Temmuz ayında 24 bin 347 oldu. Bu rakamlara göre Tesla’nın Çin’deki temsilciliği Temmuz’da iç ve dış pazara toplamda 32 bin 968 araç sevk ederek Haziran ayına göre yalnızca yüzde 0,6’lık bir düşüş yaşadı.

Tesla’nın Çin yapımı otomobilleri Avrupa’nın yanı sıra Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Hong Kong’a da ihraç ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Tesla, Çin’deki faaliyetinde ciddi krizlerle karşılaşmış, müşterilere sattığı araçların neredeyse tamamını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı'nda fren sorunları nedeniyle kaza yaptığını ve ailesini kaybettiğini söyleyen bir kadının Tesla'ya yönelik protestosu, şirkete yönelik eleştiri dalgasını beraberinde getirdi. Protestonun ardından sosyal medyada Tesla sahibi kullanıcılar sürüş güvenliğine dair kuşkularını ve eleştirilerini dile getirmişti.

Tesla ilk olarak eleştirilere tepki vererek sürüş güvenliğine dair şirketin herhangi bir kusuru olmadığını dile getirse de sosyal medyada ve Çin medyasında artan eleştirilerin ardından resmi bir özür yayımladı.

Çin hükümeti, yetkililerinin talebi doğrultusunda şirketin ülkede piyasaya sürdüğü 285 bin aracı geri çağırmaya karar verdi. Bu miktar, şirketin Çin'de sattığı arabaların neredeyse tamamını kapsadı.

Karar, Çin’in resmi piyasa düzenleyicisi kurumu SAMR tarafından ürünlere yönelik yürütülen bir soruşturmanın ardından alındı.

Çinli yetkililer ayrıca Tesla'nın müşteri verilerini yurt içinde saklaması konusunda da uyarmıştı.

YENİ MODELLERDE DEVLET SÜBVANSİYONLARI

Tüm krizlere rağmen Tesla’nın Çin pazarında elde ettiği avantajlar sürüyor.

Çin hükümetinin elektrikli otomobillere verdiği sübvansiyonlar nedeniyle Tesla’nın yeni modelleri ülkede indirimli olarak satılacak.

Şirketin Model Y versiyon arabaları Çin’de hükümet sübvansiyonları ile birlikte 276 bin yuandan (366 bin 500 Türk Lirası) başlayan fiyatlarla, Model 3 versiyon araçları ise 15 bin yuan indirimle 235 bin 900 yuandan (313 bin 328 TL) başlayan fiyatlarla satılacak.

Tesla, Salı günü konu ile ilgili yaptığı açıklamada sübvansiyonlarla ilgili, “içten yanmalı motoru olan araçların sahiplerini elektrikli araçları benimsemeye itecek” dedi.

YEREL RAKİPLER YETİŞİYOR

Tesla, Çin’deki lüks elektrikli otomobil pazarına hâlâ liderlik ederken, Çinli rakipleri ise şık tasarımlar, yerelleştirilmiş yazılımlar ve titiz müşteri hizmetleri ile Tesla’ya yetişmeye çalışıyor. Yerel şirketlerin araçları da Tesla ile benzer fiyat aralıklarında.

Çin’de yıllık elektrikli ve hibrit araçların satışları, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 170 artarak 220 bine ulaştı.

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