Volvo ve DiDi’den otonom araçlar için iş birliği

Volvo Cars, DiDi’ye direksiyon ve frenleme gibi işlevler için gerekli yedekleme sistemlerine sahip XC90 otomobiller sağlayacak; ayrıca otomobilleri otonom sürüşe daha hazır hale getirmek için gereken ek yazılım ve donanım entegrasyonu için DiDi Autonomous Driving ile iş birliği yapacak. XC90'lar, DiDi Autonomous Driving’in yeni platformu olan DiDi Gemini’ye entegre edilen ilk otomobiller olacak. XC90'ların gelecekte DiDi’nin ağında otomobil çağırma amacıyla konuşlandırılması planlanıyor.

Anlaşma, Volvo Cars'ın bir otomobil tedarikçisi ve sürücüsüz filolar için tercih edilen bir iş ortağı olma konumunu güçlendiriyor. Ayrıca şirketin otomotiv güvenliğinde küresel bir lider olma algısına da güç katıyor. XC90’lardaki yerleşik yedekleme sistemleri ve güvenlik özellikleri, DiDi Autonomous Driving'in gelişmiş otonom sürüş sistemi ile birleştirilecek, böylece otomobillerin robotaxi hizmetlerinde güvenlik sürücüleri olmadan çalışmaları mümkün olacak.

DiDi, Çin ve ABD’deki otonom test filolarını genişletmeye ve ticari robotaksi operasyonlarını büyütmeye devam ederken, Volvo Cars ve DiDi Autonomous Driving, bugünkü anlaşmaya dayanarak uzun vadeli bir ortaklık kurmayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen paylaşımlı mobil teknoloji platformu olan DiDi, dünyanın premium otomobil üreticileriyle iş birliği yapıyor. DiDi, ticari otonom ulaşım hizmetleri geliştirmek için ağ operasyonundaki derin uzmanlığını ve gerçek dünyadaki sürüş verileri bankasını kullanıyor.

Volvo Cars, 2020’de Şangay’ın ilk pilot robotaksi programında kullanılmak üzere DiDi’ye Volvo XC60’lar sağlamıştı. Şangay’ın belirli bölgelerindeki insanlar, DiDi uygulamasında robotaxi ile seyahat rezervasyonu yapabilir ve otonom olarak sürülebilirken, otomobiller bir güvenlik sürücüsü ve mühendisi tarafından izleniyordu.

Volvo Cars’ın CEO’su Håkan Samuelsson, “DiDi Autonomous Driving ile yaptığımız bu stratejik iş birliği, dünyanın önde gelen otomobil paylaşım şirketlerinin tercih ettiği bir iş ortağı olma tutkumuzu doğruluyor. DiDi'nin genişleyen robotaksi programını güvenli otomobillerimizle birleştirmek, tüketiciler arasında otonom otomobil çağırma konusunda güven oluşturmak için harika bir eşleşme sağlıyor.” dedi.

DiDi Autonomous Driving CEO’su ve Didi’nin CTO’su Bob Zhang, “Küresel otomotiv endüstrisi liderleriyle yaptığımız ortaklıklar çerçevesinde ortaya çıkan, paylaşımlı, elektrikli ve otonom otomobil ağları, gelecekte kentsel ulaşım sistemleri içinde en yüksek güvenlik ve sürdürülebilirlik standartları olacak. Yeni otonom donanım platformumuz DiDi Gemini, Şangay’daki test yolcu hizmeti operasyonlarımızdan önemli iyileştirmeler aldı. Volvo Cars’ın güvenlik alanındaki liderliği sayesinde, gelecekte otonom taşımacılık hizmetlerine yönelik yeni kilometre taşlarına ulaşmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.