4 kurala uy sağlıklı yaşa

Sağlıklı olmak için doğru yaşam alışkanlıkları edinmenin önemi büyük…

EPIC adlı Avrupa çalışmasının bunun en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Ek, “10 farklı ülkeden 500 bini aşkın kişi üzerinde yapılan ve Archives of Internal Medicine adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre 4 temel yaşam alışkanlığıyla şeker hastalığının yüzde 93, kalp krizinin yüzde 81, felçlerin yüzde 50, her türlü kanserin yüzde 36 oranında önlenmesi mümkün” dedi ve o kuralları şöyle sıraladı:

1-SİGARADAN UZAK DURMAK

Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne neden olur. Ayrıca damar sertliği, hipertansiyon, kalp krizi, KOAH, inme gibi hastalıkların en önemli nedenidir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünyada bir milyar kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybedeceği hesaplanmaktadır.

2-HAREKET ETMEK

Haftada 3.5 saat terlemeye neden olacak şekilde tempolu yürümek veya koşmak, yüzmek, bisiklet gibi aerobik egzersizlerin yanı sıra vücutta bulunan 640 kasın gerilmesine ve zorlanmasına neden olacak şekilde anaerobik egzersizler sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biridir.

3- OBEZİTEDEN KORUNMAK

Herkesin ideal kiloda olması sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır. Karın, basen gibi bölgelerde fazla yağ depolanması vücutta biriken bir çöplük gibi değerlendirilebilir. Obezite vücutta düşük veya yüksek yoğunluklu bir savaşın en önemli göstergesidir ve neredeyse bütün hastalıkların kaynağıdır. Vücut Kitle İndeksi'nin 25'ten az olması, bel çevresinin bayanlarda 90, erkeklerde ise 100 cm'den az olması gerekir.

4-SAĞLIKLI BESLENMEK

Günlük alınması gereken kalorilerin en az yüzde 90'ı taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk bitkisel besinlerden oluşmalıdır. Sebze, meyve, bakliyat, kuruyemiş, tam tahıl, yeşillikler ve baharatlardan oluşan beslenme düzeni sağlığın güvencesidir.

Günlük kalorilerin en fazla yüzde 10'u ise organik veya meralarda ve denizlerde özgürce dolaşan hayvansal gıdalardan gelmelidir. Günümüzün Batı tarzı modern diyeti yüzde 50'si işlenmiş gıdalardan, yüzde 40'ı fabrikasyon hayvansal gıdalardan, ancak yüzde 10 kadarı patates dahil bitkisel gıdalardan oluşmaktadır. Bol miktarda katkı maddesi içeren bu tarz diyet sağlığın en büyük düşmanıdır.