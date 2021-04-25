Apple çalışanları iş yerlerinde COVID-19 aşısı yaptırabilecekler

Pandeminin başlamasıyla beraber iş hayatının yaşadığı sıkıntılar devam ederken pek çok global şirket virüse karşı önlem almaya ve çalışanlarının sağlıklarını önceliklendirmeye çalışıyor.

Özellikle son günlerde şirketler, çalışanları için COVID-19 aşısı sağlamaya çalışarak sık sık gündeme geliyor. Apple da bu isimlerden biri oldu… Reuters’un haberine göre teknoloji şirketi, çalışanlarına COVID-19 aşısı yaptırmak için Walgreens Boots Alliance ile birlikte çalışmaya başladı. Ayrıca çalışanların aşı randevusu almaları için bir web sitesi de kuruluyor. Ancak şirket, aşı olmayı çalışanların isteğine bırakıyor.

GLOBAL ŞİRKETLERDE AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Daha önce benzer çalışmalar da McDonald’s ve Aldi gibi diğer şirketlerde görülmüştü. Her iki marka da çalışanlarına COVID-19 aşısı olmaları için ücretli izinler sunmaya başladı.

Amazon ise geçen ay Missouri, Nevada ve Kansas’taki depo çalışanları için aşılama merkezleri kurmuştu.

Silicon Valley Business Journal’a göre, Cisco da şirket içinde aşılar yapıyor. Bir Intel sözcüsü de Silicon Valley Business Journal’a, yakında Santa Clara ve Arizona ofislerinde çalışanları ve çalışanların aileleri için benzer bir program başlatacağını söyledi.

Ford da Güneydoğu Michigan’daki çalışanlarına yerinde aşılama programları kurdu. Michigan'daki bir kalite müfettişi bir basın açıklamasında; “Bölgede bir COVID-19 aşısı randevusu bulmak stresli bir deneyim oldu. Ford, çalışanları için yerinde randevular sunarak stresi artık ortadan kaldırıyor. İlk dozu yaptırmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

ABD'de şu ana kadar 200 milyondan fazla aşı uygulandı. Aşılama çalışmaları hâlâ devam ediyor.

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