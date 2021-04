Aşı sırası karıştı… Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Kitlesel bağışıklamada ne kadar dar bir zaman içinde yoğun aşılama yapılırsa başarılı olacağımızı biliyoruz.

Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimizi kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1.5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim” sözlerinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen aşılama hedefine ulaşılamadı.

18 Nisan tarihi itibariyle birinci doz uygulanan kişi sayısı 12 milyon192, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 7 bin 788 kişi olmak üzere bu güne kadar yapılan toplam aşı sayısı 19 milyon 980 oldu.

HEDEF GÜNDE 1.5-2 MİLYON, GERÇEKLEŞEN 200-300 BİN

Yeterli aşı olmadığı ve sistemli aşılama yapılmadığı için, günde 1.5-2 milyon olan aşılama hedefi, 200 bin ile 300 bin arasına düştü.

Son 24 saatte 318 kişinin corona virüsünden hayatını kaybetmesi, vaka sayısının 55 bini aşması, ülkemizde 12-18 Nisan arasında 7 günlük yeni doğrulanmış olgu sayısının yüz binde 500’ü aşarak salgının kontrol altına alınabilmesi için gereken sınır değerden 50 kat yüksek çıkmasına rağmen aşılamanın hedeflenen hızda olmaması bilim insanlarını, hekimleri kaygılandırdı.

“İFTAR SONRASI AŞI SEÇENEĞİ AÇILDI”

Bir süre randevu alınamadığı ve aşı sorunu yaşandığı için aşılama oranlarının çok düştüğünü söyleyen TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Geçen haftaya kadar aşı yoktu.Randevu alımında problemler yaşandığı için günlük 200 bine düşmüştü, sonra aşı gelince 300 binlere çıktı. Bu hafta randevular açıldı. Vakalar çok arttığı son dönemde, covid test kuyruklarını görmemek için kimse hastanelere gitmek istemiyor. Bir de MRNA aşısı olmak isteyenler var, ama onlar da hastanede randevu bulamıyor. Hafta sonları aşı yapılmadığı için hafta içine göre belirgin düşüşler oluyor. Ramazan ayının girmesi ile de bu fark daha da belirginleşti. İnsanların büyük bölümü oruç tutuyor, sadece gündüzleri aşı yapılmasının etkisi oldu. Hastanelerde iftar saati sonrası aşı seçeneği bu hafta açıldı” diyerek bu hafta aşılamanın daha fazla olacağını umduklarını söyledi.

“KİM NE ZAMAN NEREDE AŞI OLACAĞINI BİLMİYOR”

Sağlık Bakanlığının en başta açıkladığı aşı sırasının bozulduğunu, yeni sıralama duyurulmadığı için de karışıklık yaşandığını söyleyen Emrah Kırımlı, “Aşı sırası karıştı, kime ne zaman nerede aşı yapılacağı bilinmiyor. Öğretmenlere Şubat'ın başında aşı açılacaktı, daha yeni açılmaya başladı, o da her öğretmene de açılmadı. Polislere aşı hakkı geldi, ama onlarda yaş gruplarına ayrılmış. Kim ne zaman nerede aşı olacak, kimin aşı sırası geldi takip etmek mümkün değil. Hiçbir yerde de sizin aşı hakkınız geldi diye duyurulmuş değil. İnsanlar her gün gelip bize soruyorlar. ALO 182 hattı her hangi bir şeye cevap verecek durumda değil, sürekli meşgul. Herkesin e-nabız uygulaması yok. İnsanların aşı hakkının olup olmamasını bilmesi şu anda çok zor. Sağlık Bakanlığı en başta açıkladığı aşı sırasını bozdu. Yeni sırayı da duyurmadı, bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

“HASTA ÇOK, AŞININ KORUYUCULUĞU DÜŞÜYOR”

Vakaların düştüğü Ocak-Şubat aylarının iyi değerlendirilmediğini söyleyen Kırımlı, “Biz hızlı aşılamayı bugün değil, 65 yaş üstünü aşı yaptığımız gibi hızlı yapmalıydık. Ocak-Şubat aylarında vakalar düşmüştü, biz o iki ayda hızlı aşı yapmalıydık. Sağlık Bakanının söylediği kadar olmasa da günde bir milyon kişi bile aşılamış olsaydık, bugün 50 milyon kişi aşılanmış olurdu. Bugün aşılanmış 7 milyon insan var ve mutasyonlu virüs ortalıkta dolaşıyor. Çok sayıda hasta var, aşının koruyuculuğu da düşüyor” ifadelerini kullandı.