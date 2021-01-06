Coronayı yenen hastane çalışanı: Eşimle helalleştiğimi hatırlıyorum

Ankara Şehir Hastanesi Basın İletişim Sorumlusu Özcan Sayın, Kasım ayında corona virüsüne yakalandı. Test sonucu negatif çıkan; ancak şikayetleri geçmeyince çekilen tomografide hastalık tespit edilen Sayın, tedaviye alındı. Sayın, 12 günü hastanede olmak üzere 20 gün süren tedaviyle hastalığı yenerek görevine döndü.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Sayın, ölümden döndüğünü belirterek, “12 gün hiç kendimde değildim. Yoğun bakımda kalmadım; ama serviste ciddi bir şekilde solunum cihazına bağlı kaldım. O geçen 12 güne dair çok az şey hatırlıyorum. Mesela eşimle helalleştiğimi hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla kendime geldim, başımı kaldırdım, eşimi çağırttım yanıma ve ‘Hakkını helal et’ dedim. Hatta ‘Çocuklar sana emanet’ diyemeden kafam düşmüştü. Onu hatırlıyorum. Eşime de beni tekrardan hayata döndürdüğü için çok teşekkür ederim. O süreç benim için ciddi bir kayıptı. Hastane personelimize, Koordinatör Başhekimimiz Dr. Aziz Ahmet Surel ve başhekim yardımcımız Bülent Güngör’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş ise Özcan Sayın’ın hastanede yatan ve en ağır takip edilen Covid-19 hastalarından olduğunu kaydetti. (DHA)