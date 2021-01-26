Her sırt ağrısı Covid-19 işareti mi? 

Pandemi sürecindeki hareketsiz yaşam, eklem ve kas ağrılarında artışa neden olurken, özellikle sırt ağrısı Covid-19 işareti de olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık, “Ağrımın nedeni coronavirüs mü?” endişesi yaşayanlar için aradaki farkları şöyle sıraladı: Gribe ya da soğuk algınlığına yakalandığımızda yaşadığımız kas, eklem ağrıları ve halsizlik Covid-19'da da bizim sıklıkla gözlemlediğimiz semptomlardır. Her vakada olmasa da hastalarda şiddetli sırt ve kemik ağrısı görüyoruz. Araştırmalar, sırt ve bacaklardaki kas-eklem ağrılarının vücudun virüse verdiği iltihabi tepkiden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu viral enfeksiyonlar sonucunda titreme, vücut ağrıları ve hareket kısıtlılığı da sıklıkla görülebilir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Kötü duruş, uzun süreli aynı pozisyonda oturma, travma, spor yaralanması, eklem iltihabı, omurgada bir disk problemi veya osteoporoz sırt ağrısının nedenleri arasındadır. Covid-19 enfeksiyonundaki sırt ağrısını diğerlerinden ayıran ekstra bulguları; aynı zamanda ateş, kuru öksürük, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlarında eşlik etmesidir. Sportif aktiviteler sonrası veya aşırı yorulduğunuzda yaşadığınız sırt ağrısı, dinlenince geçme eğilimindedir. Ama Covid 19'a bağlı ağrı günlerce devam edebilir.

NE GİBİ BELİRTİLERİ OLUR?

Sırt ağrınız uzun süredir varsa, gittikçe şiddeti artıyorsa, sebepsiz kilo kaybı veya bacaklarınıza-ayaklarınıza uyuşma eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Başka Covid-19 belirtileri de varsa doktorunuz sizi PCR testine yönlendirebilir. Covid-19 dışı hafif ağrılarda spazmları azaltmak için sıcak kompres işe yarar. Dinlenmek ve bol su içmek size yardımcı olacaktır.

NE KADAR DEVAM EDER?

CovId-19 akciğerlerde ve beyinde artan bir inflamatuar (iltihabi) tepkiye neden olmaktadır. Bu nedenle, Covid-19 geçirenler, virüs vücuttan temizlendikten sonra bile aylarca baş ağrıları çekmekte, bazen oksijen-solunum desteğine ihtiyaç duyulabilmektedir. Covid-19 enfeksiyonunda vücut ağrıları genellikle iki hafta kadar sürebilmektedir. Ancak kas ağrıları hastaların büyük çoğunluğunda gündelik işleri yapmasına engel olmayacaktır.