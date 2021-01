İYİ Partili vekilden aşı uyarısı: Bir an önce yapılmazsa mutasyon oluşabilir

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM'de konuşma yaptı. Dünyanın, aşı bulunana kadar önlemler aldığını, başta büyük ülkelerin ise bu esnada aşı geliştirme çalışmalarını fonladığını, aşı geliştiren farklı ilaç şirketleriyle anlaşmalar yaptığını ifade eden Cesur, “Türkiye maalesef yine geç kaldı. Yeteri kadar aşı tedarik edilmezse Türkiye aşılamada da geç kalacak” ifadesinde bulundu.

“50 MİLYON DOZ YETMEZ, TÜRKİYE'NİN EN AZ 160 MİLYON DOZ AŞIYA İHTİYACI VAR”

Uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefet partilerinin aşı tedariki konusunda aylardır süre gelen çağrılarını hatırlatan Cesur şunları söyledi:

* Dünya ülkeleri birden fazla aşı firması ile nüfuslarının yüzde 100'ünden fazlasını aşılayabilecek anlaşmalar yaptı. Hükümet şu ana kadar 6 değil, 4 değil. Sadece tek bir aşı firmasıyla, nüfusumuzun yüzde 30'una yetecek 50 milyon doz aşı anlaşması yaptı.

* Çin'le yapılan anlaşmaların koşulları da hala gizliliğini koruyor. Dünyadaki aşı sözleşmelerine baktığımızda, nüfusa göre aşılama kapasitesinde 66.'yız.

* En az 160 milyon doz aşı ihtiyacımız var. 50 milyon doz aşı siparişinin 40 milyonu Ocak sonu itibari ile elimize ulaşmalı idi.

* Daha dün gelen partiyle, siparişin 4'te 1'ine ulaşabildik. Sevkıyat tek yerden geliyor, her gecikmeyle aşılama da sekteye uğruyor.

* Dünyada nüfusunu en çok aşılamış ülkeler arasında bir anda 12. sıraya çıktık, demek ki sağlık altyapımız herkesi aşılamaya müsait ancak aşının gelmesini beklerken 33. sıraya düştük, sebebi aşıda gecikme.

* Türkiye eksi 50 milyar dolar rezerv açığı ve fırlayan dövizle uğraşırken, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri aşıların geliştirilmesi için milyarlarca dolar yatırım yaptılar.

* En az 6 farklı aşı firması ile nüfuslarının yüzde 200-300'ünü aşılayabilecek anlaşmalar yaptılar. Hindistan aşı üretim üssü oldu ve 1,4 milyar nüfusu için 2,2 milyar doz aşı rezerve etti. Rusya devlet destekli aşısını kendi ürettiği için başka bir ülkeye ve şirkete ihtiyaç duymuyor.

“KURUMLAR İLE BERABER HAFIZALARI DA KAYBOLUYOR, HIFZISSIHHAYI DERHAL AÇIN”

8 ayrı merkezde, yerli aşı üretme çalışmalarına değinen Cesur konuşmasına şöyle devam etti:

* Yerli aşı için verilen tarih sürekli değişmekte. Yılbaşında yerli aşıya kavuşacağız denildi, şimdi Nisan diyorsunuz ama hangi Nisan belli değil.

* Hıfzıssıhhayı kapattınız, 10 sene oldu. O birikimi ve tecrübeyi bir anda kazanamayız, kurumlarla beraber hafızaları da kayboluyor.

* Hıfzıssıhhayı derhal açmalıyız. DSÖ'nün aşının dünyada adil dağılımını sağlayacak COVAX adında bir girişim kurdu. COVAX üzerinden 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşının COVAX üyelerine dağıtılacak.

* COVAX'a dahil olmuş 190 var. Türkiye, neden bu 190 ülke arasında değil bilmiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVAX'a neden üye olmuyoruz sorusuna, 8 Ocak'ta ‘COVAX'ın nüfusun ancak yüzde 10'una aşı verdi’ dedi.

* COVAX nüfusun yüzde 10'u değil, yüzde 20'si için aşı sağlıyor ve bilimsel onay almış 7 farklı firma ile anlaşması var. Ayrıca belli bir aşı için de zorlaması yok, istenilirse ufak bir fark verilerek, COVAX'dan aşı tercihi de yapılabilecek

“MUTASYON TEHLİKESİ: HERKESİ BİR AN EVVEL AŞILAMAZSAK AŞI OLANLAR DA TEHLİKEDE”

Cesur, dünyada salgının yayılması ile mutasyon tehlikesinin arttığını ve var olan aşıların işlevlerini yitireceği endişelerinin arttığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un açıklamasında “COVID-19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde sona erdiremeyeceğiz. Zengin ülkeler aşı yaparken, dünyanın en az gelişmiş ülkeleri bunu izliyor. Her geçen gün ülkeler arasındaki uçurum daha da büyüyor” dediğine değinen Cesur, “Aşılamada ne kadar çok gecikilirse, o kadar çok mutasyon yaşanabilir” ifadelerini kullanarak hükümetin tedarik için acele etmesi konusunda uyararak “Herkesi bir an evvel aşılamazsak, aşı olanlar da tehlikede” ifadelerini kullandı.

“İHALELERDE VE HUKUKTA OLDUĞU GİBİ AŞIDA DA KAYIRMACILIK İDDİALARI VAR”

25 bin doz Pfizer aşısının iktidar ve çevresindeki seçkinler grubuna yapıldığına dair iddiaların da olduğunu belirten Cesur, şu şekilde konuştu:

* Yardımlarda, hukukta olduğu gibi aşıda da kayırmacılık var. Bugün bunlarla uğraşacak vaktimizin yok.

* Önceliğimiz ülkeye yeteri kadar aşıyı getirebilmek olmalı, Türkiye'de bütün vatandaşlarımız biran evvel aşılanmalı, 80 milyonluk Türkiye'nin en az 70 milyonu aşılayacak kadar 15-160 milyon aşıyı bulup getirmesi lazım.

* Derhal bunu yapmalısınız, yapmazsanız, bugün vicdanlarınızda, yarın kanun önünde bunun sorumlusu olursunuz, bunları size hepsini günü gelince sorarız.

