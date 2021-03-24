İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı: Yoğun bakımlar dolmak üzere

Yeni vakalarda Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü sırada olan Türkiye'de, vaka sayılarının 2-3 Gün içinde 7 binlerden 26 bine ulaştığını söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, SÖZCÜ'ye içinde bulunduğumuz tabloyu değerlendirdi.

Çamlı yaptığı açıklamada ülke nüfusunun yüzde 87’sinin yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşadığını hatırlattı. Çamlı, “Sadece ileri yaş değil, gençler ve çocuklarda hastalar var. Aşılı olanlardan Covid-19 a yakalananlar var. Ancak hastalığı hafif geçiriyorlar. diye duyumlarımız var. Yeni pandemi servisleri açılıyor, yoğun bakımlar doldu ya da dolmak üzere. Değişen bu duruma göre il Hıfzıssıhha Kurulları'nın toplanıp tedbir alması gerekiyor. Bu gelişmeyle ilgili hiçbir önlem yok. 15 Günde bir yapılacağı söylenen değerlendirmeler, geçtiğimiz hafta yapılmadı. Bu hafta da gündeme gelmedi” ifadelerini kullanarak, böyle bir ortamda kongre yapılmasını eleştirdi.

YÜKSEK RİSKLİ İLDE ONBİNLERLE YAPILAN KONGREYİ ELEŞTİRDİ

AKP 7. Olağan Kongresi'ni eleştiren Çamlı, şunları söyledi: “Haritaya göre yüksek riskli, kırmızı olan bir ilde kapalı alan toplantılarının yapılması bu kadar kolay olmamalı. Bırakın yüksek riskli kırmızı bölgeyi, düşük ve orta riskli illerde bile herhangi bir meslek örgütünün toplantısı için 300 kişiden fazlasına izin verilmiyor. Her bir kişiye 8 metrekare kapalı alan standardı getiriliyor. Yüksek riskli, kırmızı ilde yapılan on binlerin katıldığı kongre ise yapılabiliyor. Bakan ‘Tedbirlere uyarsak eski günlere döneriz' diyor. Bu tablodan sonra vatandaştan tedbirlere uymasını nasıl bekleyeceksiniz.”

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