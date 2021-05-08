Korona göçü kadar geri dönüşler de tehlikeli

Nisan ayında hızla yükselen Covid-19 vakalarının önüne geçebilmek için 17 günlük tam kapanmada 10'uncu gündeyiz. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bu sürecin hızla tırmanan vaka artışını durdurması hedeflenirken kapanma öncesi büyükşehirlerden tatil beldelerine ve köylere yoğun bir göç yaşandı.

Bu durumun büyükşehirlerdeki vakaların diğer illere yayılmasına neden olabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, bu konuda şu tavsiyelerde bulundu:

NE YAPMAMIZ GEREKİYORDU?

Kapanmada sosyal hareketliliği artırmamak, şehirlerarası transfer yoğunluğu oluşturmamak ve özellikle bu süreci bir tatil olarak kabul edip sağlık imkanlarıyla yatak kapasiteleri sınırlı olan tatil beldelerine kontrolsüz göç etmemek gerekiyordu. Özellikle mutant suşların giderek yaygınlaştığı bu dönemde, hastalığı daha önce geçirip antikoru olanların, aşılanıp antikor yanıtına güvenenlerin sosyal hayattaki rahat davranışları da maalesef yayılımı etkiliyor.

TATİLCİLERE TAVSİYELER

Tatil beldelerine veya memleketlerine gidenler şu noktalara dikkat etmeli:

■ Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun.

■ “Havalar güzel, zaten açık havada oturuyoruz o zaman arkadaşlarla toplanalım ya da uzun zamandır görmemiştik, ailece hasret giderelim, aşılandık” diyerek asla tedbiri elden bırakmamak gerekir.

■ Bir diğer risk faktörü de aile toplanmalarında oluşabilecek kalabalıklarla yayılım hızının artmasıdır. Dolayısıyla bayramı çekirdek ailemizle geçirmemiz, kalabalık toplanmalardan kaçınmamız hem aile büyüklerimiz, hem sevdiklerimiz, hem de kendi sağlığımız için büyük önem taşımaktadır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dönüş yolculuğu esnasında azımsanmayacak kadar vatandaşımız da otobüs, tren, uçak gibi araçlar kullanacak. İçerisindeki yolcuların taşıyıcı mı aşılı mı aşısız mı olduğu bilinmeyen heterojen bir kitleyle seyahat etmek durumunda kalınacak. Yolcu kapasiteleri sınırlandırıldı ama yine de araç içinde gerekiyorsa çift maske takılması, hava sıcak diye maskenin gevşetilmemesi, mesafe kurallarına uyulması ve araçların iyi havalandırılması büyük önem taşımaktadır. Memleketlerine geri dönen vatandaşlarımızın da kendilerini bir süre izole etmeleri, kendilerinde herhangi bir belirti oluşması durumunda sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekir.