Pandemide artış gösteren 5 hastalık

Günlük akışımızda zaten devamlı hareketli olan parmaklarımız dijital iletişimin artmasıyla fazladan kullanılır oldu. Covid-19 pandemi süreci ise bu durumun daha da açığa çıkmasına yol açtı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli parmaklarımızda aşırı kullanımı nedeniyle görülen mekanik sorunların kendini ağrıyla gösterdiğine ve erken dönemde kontrol altına alınmazsa hastalığa dönüştüğüne dikkat çekerek “Tetik parmak, eklem kireçlenmeleri, tendinitler, bağ zorlanmaları, doku sertleşmeleri ve kistler, parmakların aşırı kullanımı sonrası görülebiliyor. Kronik parmak ağrısının önemli bir nedeni cep telefonunu devamlı elimizde tutmaktır” dedi ve akıllı cihazların parmaklarda yol açtığı 5 sorunu şöyle anlattı:

■ TETİK PARMAK: Parmaklarımıza hareket veren kas liflerinin aşırı kullanımları nedeniyle içinden geçtikleri kanallara sıkışması ve takılması durumudur.

■ KİREÇLENMELER: Yatkınlığı olan hastalarda parmak eklemlerindeki kıkırdakların aşırı sürtünme nedeniyle kaybolmasıdır. Ağrı, sabah sertliği ve hareket kaybıyla başlıyor; ilerleyen durumlarda parmaklarda kemik çıkması ve yamulmalar görülebiliyor.

■ TENDİNİTLER: Parmaklarımızı oynatan kas liflerinin tekrarlayan hareketler veya uzun süre kasılı kalması sonucu iltihaplanmasıdır. Devamlı klavye, fare kullanımı veya cep telefonunda mesaj yazılması sonrası görülebiliyor. Ağrı, şişme ve sabah sertliğiyle kendini gösteriyor. Çoğu kez ilaç tedavisi veya fizik tedaviye yanıt veriyor. İyileşmesi zaman alıyor.

■ BAĞ ZORLANMALARI: Elimizde uzun süre tablet veya telefon tutmak parmak eklemlerini birbirine bağlayan bağların devamlı burkulmasına yol açıyor. Bu kronik burkulmalar bir müddet sonra bağın şişmesine ve eklem hareketlerinin ağrılı kısıtlanmasına neden olabiliyor.

■ DOKU SERTLEŞMESI VE KISTLER: Tabletten dizi ya da film izlerken veya cep telefonunda tek el ile mesaj yazarken bu cihazları parmaklarımızla kavrıyor ve uzun süre sabit tutuyoruz. Aynı şekilde uzun süreli klavye ve fare kullanımı da tekrarlayan hareketler nedeniyle parmaklarımızın içindeki dokuları sertleştiriyor ve kist oluşumuna yol açıyor. Her iki durum da parmaklarda hareket ağrısı ve sabah sertliğiyle kendini gösteriyor.

Bu uyarılara dikkat!

– Parmaklarınızda uzun süre cep telefonu veya tablet gibi elektronik eşya tutmayın. Tercihen bir yere koyun veya dayayın.

– Uzun mesajlar yazmak yerine sesli mesaj gönderin.

– Cep telefonunu tek elle tutup başparmakla kaydırma hareketi aşırı yapıldığında zararlıdır. İki elinizle tutmalı ya da telefonu bir yere koymalısınız.

– Fare kullanırken parmaklarınızı devamlı kasılı tutmayın. Kullanmadığınız zaman elinizi tamamen gevşek bırakın.

– Elektronik kullanımına bağlı parmak sorunları güçsüzlükten değil, tam tersine aşırı kullanımdan kaynaklanır. Parmaklarınızın güçlenmeye değil dinlenmeye ihtiyacı vardır. Devamlı aynı parmak hareketlerini yapmak zorundaysanız her 20 dakikada 5 dakika parmaklarınızı dinlendirin.

– Parmaklarda ağrı, şişme, takılma ve hareket kaybı varsa bir uzman hekime görünmenizde fayda var.