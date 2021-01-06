Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşı ile ilgili gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz

Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda gündeme gelen, Covid-19 aşısı konusunda gelen veya gelebilecek çağrı veya mesajlar hakkında bir açıklama yaptı.

“ÇAĞRI VE MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN”

Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere; adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin. Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.” (İHA)