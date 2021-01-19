Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Corona virüsü pandemisi sebebiyle sağlık çalışanlarına yönelik yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağı getirilmişti. Sağlık Bakanlığı, personel işlemleri başlığıyla yasağın kaldırıldığını duyurdu.. AYRINTILAR GELECEK. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Sau011flu0131k","pageIdentifier":6218016}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-getirilen-izin-kisitlamasi-kaldirildi-6218016');aip2('newsArticle', {"identifier":6218016,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-getirilen-izin-kisitlamasi-kaldirildi-6218016/","headline":"Sau011flu0131k u00e7alu0131u015fanlaru0131na getirilen izin ku0131su0131tlamasu0131 kaldu0131ru0131ldu0131","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Corona","emeklilik","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/19/iecrop/saglik-calisani-depo_16_9_1611048971-880x495.jpg","author":"Eser Akgu00fcl","datePublished":"2021-01-19 12:36:57","dateModified":"2021-01-19 12:36:57","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":318}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-getirilen-izin-kisitlamasi-kaldirildi-6218016/');