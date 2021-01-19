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Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre corona virüsü tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:36, 19/01/2021
Haberler Sağlık
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Corona virüsü pandemisi sebebiyle sağlık çalışanlarına yönelik yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağı getirilmişti. Sağlık Bakanlığı, personel işlemleri başlığıyla yasağın kaldırıldığını duyurdu.

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