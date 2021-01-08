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Son dakika… Bakan Koca’dan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili toplantı yapıldığını duyurarak "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:15, 08/01/2021
Haberler Sağlık
Son dakika… Bakan Koca’dan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ile il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüşüp salgınla ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

“İSTANBUL’DA YÜZDE 40’A YAKIN DÜŞÜŞ OLDU”

Toplantıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, “Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu” dedi.

“EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ AŞI”

Koca, açıklamasının devamında şunları belirtti:

* Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik.

* Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı.

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Yayınlanma Tarihi:18:07,