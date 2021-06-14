TTB’den filyasyon uyarısı: Filyasyon ekipleri dağıtılmamalı

Türkiye’de filyasyon çalışmalarını değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı, TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Aslı Davas, “Ülkemizde filyasyon gerçek anlamda uygulanmadı” diyerek ekip sayısının yetersizliği, test stratejisinin olmaması, kapanma kararlarında topluma dönük sosyal desteklerin eksikliği gibi olumsuz örneklerle karşılaştıklarını ifade etti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen salgın dönemindeki en önemli aracın filyasyon ekipleri olduğunu hatırlattı.

KARANTİNAYA ALINANLARA SOSYAL DESTEK ŞART

Dr. Davas, salgının başından itibaren filyasyon uygulamalarının çok geç bir tarihe kadar sınırlı bir biçimde yürütüldüğünü hatırlattı.Bu nedenle de hastaların erken dönemden itibaren izole edilemediğini ve temaslıların saptanamadığını söyledi. Karantina ve izolasyona alınanlara sosyal destek olmamasının temaslı bildirimlerini de sınırladığını kaydeden Davas, “Yüksek riskli dediğimiz temaslıları evde tutmak o kadar kolay değil” dedi.

TEMASLI SAYISI 1.5-2’YE DÜŞTÜ

Kişinin günlük işlerde çalışması, ekonomik güvenceli bir işinin olmaması halinde evde kalarak temaslı olmayı kabul etmeyeceğini söyleyen Dr. Davas, “Yurt dışında temaslı sayısı 2-3'ün altına inmezken, 7-8'lere kadar çıkarken, Türkiye'de de salgının ilk başlarında 7-8 kişiyken şu an 1,5-2 temaslı düzeyine inmiş durumda. Bu demektir ki insanlar temaslılarını bildirmiyor. Öte yandan işverenler de işyerleri kapatılacağı için bildirime izin vermiyor. İşgücünü kaybetmek istemiyorlar” diyerek temaslılara ekonomik destek sağlanması gerektiğini kaydetti.

FİLYASYON EKİPLERİ DAĞITILMAMALI

Filyasyon gerçek anlamda uygulanmamasına karşın, salgın döneminde en önemli araç olduğunun altını çizen Davas, “Bakanlığın aşılamayı yüzde 70'lere çıkaracağız diye filyasyon ekiplerini dağıtmaması gerekiyor. Yaz sonuna geldiğimizde bağışıklama oranımızın ne olacağını bilmiyoruz. Herkes bağışıklansa bile bu aşının ne kadar süre etkili olduğunu bilmiyoruz. Yeni mutantlar olduğunu aşıların bunlara etkili olup olmadığını bilmiyoruz. Dolaysıyla bizim salgın dönemindeki en önemli aracımız olan filyasyon hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor” uyarısı yaptı.