Uzmanlardan ‘üçüncü pik’ uyarısı

Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut uygulamaların süreceğini, risk haritasının değişmeyeceğini açıklaması, Covid-19 pandemisiyle mücadele eden uzmanları endişelendirdi. Twitter hesaplarından açıklama yapan bilim insanları endişelerini gizlemedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, üçüncü pikin başladığını, önlemlerin ciddiyetle alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sinan Adıyaman sürü bağışıklığına geçildiğini söylerken, TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise yüz binde yeni olgu sayısında artış gösteren illerin Türkiye nüfusun yüzde 82'sini oluşturduğunu söyledi.

VEFAT SAYISINDAKİ DÜŞME DURDU

Doç. Dr. Osman Elbek, “Bu artış trendi, birinci dalganın üçüncü pikine doğru yol alış değilse nedir” diye sorarak, “Kendimizi kandırmaktan vazgeçelim; üçüncü pik başlamış gibi duruyor. Ne yazık ki salgın hızlanmaya devam ediyor. Önlemleri bu ciddiyetle alalım. Uzun bir süredir azalma trendinde olan vefat sayılarındaki düşme de bu hafta durdu” dedi.

AVRUPA BİRİNCİSİ, DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

Gerçek zamanlı dünya verilerini açıklayan Worldmeter'den bir görselle Türkiye'nin durumuna dikkat çeken Elbek, “Türkiye, son 24 saatte tanı konulan 15 bin 503 Covid-19 olgusu ile hemen tamamen kapanmayı seçen İtalya'yı geçerek Avrupa birinciliği, dünya dördüncülüğü koltuğuna oturdu. İtalya gibi üçüncü dalganın içerisinde olduğumuzu kabul edip buna uygun davranmamız hayati önem taşıyor” uyarısı yaptı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA GEÇİLDİ

Prof. Dr. Sinan Adıyaman yaptığı paylaşımda, “Dün akşam alın(mayan)an kararlarla Türkiye pandemi ile mücadelede resmen sürü bağışıklığı yöntemine geçmiştir” derken, Prof. Dr. Kayıhan Pala ise bakanlık tablosu üzerinden illerin durumuna dikkat çekti. Pala, “6-12 Mart haftası verilerine göre yüz binde yeni olgu sayısı; 25 ilde 100'ün üzerinde, 33 ilde 100’den az 50'nin üzerinde, yalnızca 3 ilde 10’nun altında, sadece 14 il ilk haftaya göre azalma göstermiş. Yüz binde yeni olgu sayısı 50’nin üzerindeki iller Türkiye nüfusunun yüzde 82'sini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.