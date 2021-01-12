Virüs korkusuyla kontrollerinizi aksatmayın

Periyodik sağlık kontrollerinin pandemi nedeniyle aksatılmaması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Kotiloğlu, “Özellikle ileri yaşlarda yapılan sağlık kontrollerinin genç yaşlardakilere göre biraz daha kapsamlı olması gerekir” dedi ve 65 yaş üstüne maske-mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, yaptırmaları gereken kontrolleri şöyle sıraladı:

Kulak-Burun-Boğaz: Yaşlanmayla işitme azalır, ancak bu süreç çok yavaş ilerleyebildiğinden fark edilmesi kolay olmayabilir. Bu nedenle yılda bir kez kulak-burun-boğaz muayenesi de şarttır.

Nöroloji: Yaşlanmakta olan insanlarda bellek sorunları da sık görülür. Bu açıdan yine yılda bir kez nörolojik muayeneden geçilmesi önerilir.

Kalp-Damar: Özellikle kalp-damar hastalığı bakımından risk faktörü taşıyan, ailesinde birinci derece akrabasında kalp hastalığı olan, sigara içen, tansiyon ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı gibi risk faktörleri olan kişilerin yılda bir kez düzenli kalp muayenesi yaptırması gerekir. Temel olarak hastalara kalp muayenesi, EKG yanında EKO ve efor testi yapılır, gerektiğinde ise anjiyo önerilir.

Göz: Yaştan kaynaklı olarak en sık görülen sağlık problemlerinin başında görme ve işitme duyularındaki problemler gelir. Katarakt ve ağ tabaka sorunları görülebilir. Bu nedenle en az yılda bir kez mutlaka bir göz muayenesinden geçmek gerekir.

Gastroentereloji: Kolon kanseri, toplumda 50 yaştan sonra sıklaşarak görülür. Hiçbir şikayeti olmayan, tamamen sağlıklı bireylerde, 50 yaşından itibaren 5 yılda bir kolonoskopik tetkikler yapılması gerekir.

Göğüs: Günde bir paket sigara içen ve bunu 30 yıl sürdüren biri sigarayı tamamen bıraktıktan 15 yıl sonrasına kadar akciğer kanseri için ciddi bir adaydır. Bu nedenle bu konumda olan kişilere tarama testi olarak düz akciğer grafisi yerine düşük kontrast dozlu tomografi önerilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Yaşla birlikte kas-iskelet sistemine ait rahatsızlıklar da yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Bu rahatsızlıkların geri dönüşümsüz aşamaya gelmeden saptanması ve uygun şekilde tedavi edilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde değerlendirilmesinde yarar vardır.

Üroloji: Erken tanı sayesinde prostat kanseri tedavi edilebilir. Bu nedenle yılda bir kez prostat muayenesinden geçilmeli ve PSA testi yapılmalıdır. Ürolojik check-up muayenesinde kanda kreatinin seviyesine ve idrar tahliline bakılmalı, yılda bir kez ultrasonografi testi istenmelidir.

AŞILARI DA İHMAL ETMEYİN

Grip ve zatürre aşıları 65 yaşından sonra mutlaka önerilir. Yılda bir grip aşısı yaptırılmalıdır. Pnömokok hastalıklarından korunmak ve antikor yanıtının daha geniş olmasını sağlamak için ise KPA13 aşısını takiben PPA23 aşısının yaptırılması önemlidir.

