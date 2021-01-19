Kadın girişimcilere ‘İmece Mini Sigorta’ desteği

Kadın girişimcilerin kullandıkları mikro kredi sayesinde kurdukları işle ailelerini geçindirdikleri dikkate alındığında; mikro kredinin ve girişimlerinin sürdürülebilirliği açısından güvence altına alınmaları önemli bir hale geldi. Kadın girişimcilerimizin bu yolda karşılaşabilecekleri herhangi bir kaza sonucu yaşam kaybı ve maluliyet durumlarına karşı kendilerini ve ailelerini; ister ev sahibi ister kiracı olsunlar yuvalarını temel risklere karşı güvence altına almaları noktasında; İMECE Mini Sigorta önemli bir güvence sağlıyor.

50 BİN GİRİŞİMCİYE SİGORTA YAPILDI

Kadın girişimcilerin ekonomik yaşama adım atmalarını sağlayan mikro kredi uygulaması beraberinde sunulan mini sigorta ile bugün itibarıyla yaklaşık 50 bini aşkın girişimciye; 871 milyon TL tutarında güvence verildi. İMECE Mini Sigorta ile kaza sonucu yaşam kaybı ve daimi maluliyet durumlarında 10 bin TL'ye kadar teminat sağlanırken; İMECE Mini Konut Sigortası ile mikro girişimcilerin evlerinde oluşan zararlar hasarın oluş biçimine göre belirtilmiş olan limitler dâhilinde güvence altına alınıyor.

2003 yılından bu yana mikrokredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programının; dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği; 1 Milyar 50 Milyon lirayı aşarken 200 bin kadını ekonomik hayata dâhil edildi.