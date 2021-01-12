Sigorta sektörü 2021’e umutlu başlıyor

Sektör temsilcileri 2021 yılının özellikle ikinci yarısından oldukça umutlu. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB), yayımladığı 11 aylık istatistiklere göre sektör 2020 yılının 11 ayında yüzde 20,1 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme yüzde 5,3 oldu. Ocak- kasım döneminde hayat dışı yüzde 17.5 (reel yüzde 3) büyürken, hayat branşındaki büyüme yüzde 33,5 (reel yüzde 17,1) oldu. Koronavirüs'ün ülkeyi etkilediği bir dönemde, sektörün yaklaşık yüzde 20 büyümesi gerçekten de önemli. Hayat dışında genel zararlar, yangın ve doğal afetler ile sağlık branşlarındaki hızlı büyüme sektörün büyümesinde de etkili.

Kârlılık cephesinden baktığımızda ise hasarlardaki düşüşün de etkisiyle 2020'nin ilk 9 ayında hayat dışı sektör, teknik kârını 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 97.5 artırarak 7.2 milyar TL'ye yükseltti. Ancak, sektörde teknik kârlılığa ilişkin farklı yorumlar da dikkat çekiyor. Kârlılıkta, özellikle teknik olmayan bölümden aktarılan gelirlerin (finansal gelirler) etkili olduğunu vurgulayan Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, sektör üzerinde 2021 ve ötesine taşınan ‘karşılık' yüküne de dikkat çekiyor.

SEKTÖR MAÇA 1-0 ÖNDE BAŞLIYOR

Sektörde 2021 yılı ile ilgili beklentilere gelirsek, sigorta sektörünün, ekonomideki büyümeye göbekten bağlı olduğu su götürmez bir gerçek. Covid- 19'un etkisiyle 2020'de büyüme hızı gerileyen ekonominin bu yıl yüzde 4-5 büyümesi bekleniyor. Bu da sigorta sektörünün de “maça 1-0 galip başlaması” demek. Bununla birlikte, pandemi döneminde artan sigorta bilinci ve sağlık (özellikle de tamamlayıcı sağlık) başta olmak üzere birçok sigorta ürününe talebin canlı olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. 2021'de ‘aşı teminatlı' yeni ürünler, siber ve sorumluluk sigortaları da sigorta şirketlerinin önünde yeni kulvar açacak. Söz konusu faktörler dışında, toplumda yaygın aşılama ile birlikte Covid-19'un etkilerinin yılın 2'nci yarısında azalacağı beklentisi de umutları artırıyor. Kârlılık açısından baktığımız zaman, manzara biraz farklı. Hem hasarlarda bu yıl yeniden artış beklentisi hem de sektördeki rekabetin etkisiyle teknik kârların azalması bekleniyor.

SEKTÖRDE REEL BÜYÜME YÜZDE 7-8 OLMALI

Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, 2021'in ikinci yarısı için umutlu. Sosyal mesafeye uyarak, aşının da tabana yayılmasıyla daha rahat günlerin görüleceğini ifade eden Ölken, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Sektör olarak, tabii ki ekonomiye bağlıyız; ama sektörün 2021'de de sağlıklı, yani finansal açıdan sermaye yeterliliğine dikkat ederek; sürdürülebilir çözümlerle sermaye ve nakit akışının kontrol altında tutularak, finansal gelirin yanında teknik sigortacılık gelirinin de yukarı çıkarılma çabası ve riske uygun fiyatlama politikası ile ülkenin iktisadi gelişimine katkı sağlayan bir sektör olarak büyüyeceğimizi düşünüyorum. Sigorta sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıladan daha fazla pay alması; sigortalılık oranlarını 5'er 10'ar puan arttırmamız lazım. En zorlu yılda bile yüzde 15-16 büyüyen bir sektörüz. Bizim reel büyüme oranlarımızı yüzde 7-8'e çıkarmamız gerekiyor.”

SAĞLIK, KONUT VE FERDİ KAZA 2021’DE

“Pandeminin etkisinin yaz aylarında azalması ve yasakların kalkarak seyahatlerin başlaması hepimizin ortak ümidi” diyen Gulf Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, sektörün 2021 yılında da reel olarak büyümeye devam edeceği düşüncesinde. Sevinç, branş bazında büyüme beklentileriyle ilgili şunları söylüyor: “Sağlık sigortaları yanında hem evlerimizde daha fazla zaman geçirmemiz hem de yaşadığımız depremler sonucunda konut sigortalarına olan ilgideki artış devam edecek. Bireysel alanda Telemedicine içerikli ürünler ile geniş asistans hizmetleri ile genişletilmiş ferdi kaza içerikli ürünlerin, yine tazminat esaslı sağlık ürünlerine talebin 2021 yılında ortalamanın üstünde büyüyeceğini düşünüyorum. İşverenlerin artan bilinç düzeyi ile hem sorumluluk hem de grup ferdi kaza sigortalarına olan talepte de artış bekliyorum. Araç bedellerindeki ciddi artış ve pandemi sebebiyle bireysel taşımaya olan yönelimin kasko sigortaları üzerindeki etkisini 2021 de daha fazla göreceğiz.”

SEKTÖRDE HIZLI GÜNLERE DÖNÜŞ 2022 İLK ÇEYREĞİ BULUR

“Pandeminin etkisinin yaz aylarında azalması ve yasakların kalkarak seyahatlerin başlaması hepimizin ortak ümidi” diyen Gulf Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, sektörün 2021 yılında da reel olarak büyümeye devam edeceği düşüncesinde. Sevinç, branş bazında büyüme beklentileriyle ilgili şunları söylüyor: “Sağlık sigortaları yanında hem evlerimizde daha fazla zaman geçirmemiz hem de yaşadığımız depremler sonucunda konut sigortalarına olan ilgideki artış devam edecek. Bireysel alanda Telemedicine içerikli ürünler ile geniş asistans hizmetleri ile genişletilmiş ferdi kaza içerikli ürünlerin, yine tazminat esaslı sağlık ürünlerine talebin 2021 yılında ortalamanın üstünde büyüyeceğini düşünüyorum. İşverenlerin artan bilinç düzeyi ile hem sorumluluk hem de grup ferdi kaza sigortalarına olan talepte de artış bekliyorum. Araç bedellerindeki ciddi artış ve pandemi sebebiyle bireysel taşımaya olan yönelimin kasko sigortaları üzerindeki etkisini 2021 de daha fazla göreceğiz.”