Sompo ve Flock’tan drone işbirliği

Flock'un drone sigorta ürünleri, İngiltere ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor. Sompo International CEO'su Julian James, “Küresel ticari drone pazarının 2025 yılına kadar 40 milyar doları aşması bekleniyor. Flock, bu sektörde muazzam potansiyele sahip bir pazar lideri. Hali hazırda benzersiz ürünleri bulunuyor. Kendini kanıtlamış bir iş modeline sahip” şeklinde açıklama yaptı.

KİLOMETRE TAŞI OLACAK

Flock CEO'su Ed Leon Klinger ise “Flock'un riske yönelik veri odaklı yaklaşımını; Sompo International'ın uzmanlığı ve yerleşik küresel dağıtım ağlarıyla birleştiren bu ortaklık; drone sigortasının küresel olarak gelişiminde önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.