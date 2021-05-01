Amerika’da güvenlik güçlerinin robot köpek kullanımı durduruldu

Cuma günü New York Polis Departmanı'nın yeni üyesi ile ilgili endişelerin artmasıyla 94 bin dolarlık sözleşme iptal oldu.

New York belediye başkanı Bill de Blasio, Digidog’un bırakılmasına sevindiğini söylerken, şehir yönetiminden de “New Yorklulara yanlış mesaj veriyordu, ürpertici ve yabancılaştırıcıydı” açıklaması geldi.

Robot köpek kullanımını eleştirenler ayrıca uzaktan kumandalı robotik köpekleri, distopik Netflix dizisi Black Mirror’da gösterilen benzer cihazlara benzettiler.

KULLANIMI TEPKİLERE NEDEN OLDU

ABC7 ile konuşan NYPD’den Frank Digiacomo’ya göre, Aralık 2020’de tanıtılan robotik köpeklerin amacı hayat kurtarmak, insanları korumak ve ofisleri korumaktı.

31-32 kilo ağırlığında ve saatte yaklaşık üç buçuk mil koşabilen robotik köpekler, merdivenleri rahatlıkla hızlıca çıkabiliyor, tehlikeli bölgeleri araştırabiliyor ve suç mahallerinde tehlikelerin belirlenmesine yardımcı olabiliyordu. Bronx’ta denemelerden geçen robot köpeğin şubat ayında yayınlanan viral videosu tartışmalara yol açmıştı.

New York’un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, video sonrası Digidog’un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını belirterek tepki göstermişti.

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