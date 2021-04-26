Amerika’da ikinci doz aşı krizi

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan verilere göre, şimdiye kadar ABD nüfusunun %26’sından fazlası corona virüsüne karşı tamamen aşılandı. Bu rakam yaklaşık 85 milyon insanı temsil ediyor.

Ancak aşılanma sürecinde insanlar ikinci doz konusunda daha çekimser davranabiliyor. New York Times'ın haberine göre, şimdiye kadar ilk dozunu Pfizer veya Moderna aşısı ile almış kişilerin yaklaşık %8’i ikinci doz için randevularına gelmiyorlar.

YAN ETKİLERİNDEN KORKULUYOR

Times, insanların ikinci doz için randevuya gelmemelerinde ise birkaç neden olduğunu ileri sürüyor. Bazıları herhangi bir potansiyel yan etki yaşamak istemediği için, bazıları bir dozun virüse karşı yeterli koruma sağladığını düşündüğü için, bir kısmı da eczanelerde veya diğer aşılama merkezlerinde yetersiz aşı olması gibi engellerle karşılaştığı için ikinci doz aşı alımında kriz yaşanıyor.

TEMMUZ SONUNA KADAR 300 MİLYON DOZ AŞI

Bu soruna rağmen aşılamada hızla ilerleme kaydediliyor. İlk olarak Pfizer’in Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay almasıyla başlayan aşılama, aralık ayından bu yana ABD’de hızla yayılıyor. Şirket, Temmuz ayı sonuna kadar 300 milyon doz teslim etmeyi planlıyor.

Aşılama işlemi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin tavsiyesi üzerine kademeli olarak düzenlendi. İlk aşılar, sağlık çalışanları gibi ön saflarda müdahale eden ve bakım evleri gibi uzun süreli tesislerde ikamet eden kişilere yapıldı. Ardından, 75 yaşın üzerindeki insanlara öncelik verildi.

New York gibi bazı eyaletler artık 16 yaş ve üzeri tüm insanların aşı almasına izin veriyor.

Geçen hafta, ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, 2022’nin başında tüm çocukların corona virüsüne karşı bir aşı alabileceklerini tahmin ettiğini söyledi.

KORUMA İÇİN İKİ DOZ AŞI ŞART

Tamamen aşılanmış olmak için bireylerin iki doz Pfizer veya Moderna aşısı almaları gerekiyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre her iki aşı da yüksek etkinlik oranlarına sahip; ancak bu aşıların her iki dozunun da alınması son derece önemli. İki doz aşı, insanların virüse yakalanma olasılıklarını %90’a kadar azaltıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, geçen yıl pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık 32 milyon Amerikalı enfekte oldu ve 571.000’den fazla Amerikalı COVID-19 nedeniyle yaşamını kaybetti.

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