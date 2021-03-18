Apple, Instagram’da savaş başlattı: Tek tek indiriyorlar

Cupertino merkezli teknoloji ve bilişim şirketi Apple, 2020 yılında 1 milyondan fazla sahte ürünün satışını engellediklerini duyurdu. Şirket tarafından dün yapılan açıklamada, sahte iPhone bataryaları, aksesuarlar ve kabloların da dahil olduğu 1 milyondan fazla ürünün şikayet edildiği ve satışının durdurulduğu belirtildi.

Özellikle Çinli üreticilerin sahte Apple ürünleri satarak milyon dolarlık bir endüstri yarattığını belirten yetkililer, “Müşterilerimizin güvenliği en büyük önceliğimiz ve sahte ürünlerin dahil olduğu riskler çok ciddi sonuçlar doğurabilir” açıklamasını yaptı.

Apple’ın kendi bünyesinde sahte ürünlerle ilgili bir ekip kurduğu belirtilirken, sosyal medya şirketleri, e-ticaret şirketleri ve yerel güvenlik güçleri ile temas içerisinde olunduğu da kaydedildi.

Sosyal medya üzerine odaklanan bağımsız araştırma grubu Ghost Data da konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda Çin’deki sahte ürünlerin çok ucuz olduğu ve ciddi sağlık endişeleri yarattığı belirtildi. Yaklaşık 250 dolarlık kulaklıkların 25 dolara satıldığı ve 19 dolarlık şarj kablolarının ise 2.28 dolara satıldığı kaydedildi. Apple’ın geçen yıl lanse ettiği 39 dolarlık MagSafe şarj aletinin ise 5.50 dolara satıldığı belirtildi.