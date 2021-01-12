Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Apple’dan eski iPhone’lar için corona güncellemesi

En son iOS 14 güncellemesini yayınlayan Apple, iOS 12.5'i geçtiğimiz ay eski nesil iPhone ve iPad cihazlara sundu. Apple, şimdi de iOS 12.5.1 güncellemesini yayınladı. Güncelleme corona virüsüne maruz kalma bildirimleri içeriyor.

Güncellenme: 08:55, 12/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Apple’dan eski iPhone’lar için corona güncellemesi

Apple iOS 12.5'in yayınlanmasından yaklaşık 1 ay sonra iOS 12.5.1 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Apple normal şartlarda eski telefonları için yayınladığı güncellemelerde herhangi bir özelliğe yer vermiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi için kullanıma sunulan COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri, iOS 12.5 ile eski modellere de getirildi.

SOSYAL MESAFENİN AŞILMASI DURUMUNDA İKAZ EDECEK

Corona virüsüne Maruz Kalma Bildirimleri, tıpkı HES uygulamasında olduğu gibi Bluetooth tabanlı bir hizmet. Çevreye sürekli olarak sinyal yayan iPhone modelleri, sosyal mesafenin aşıldığı durumlarda kullanıcıları uyarıyor.

HANGİ CİHAZLAR ALACAK?

iOS 12.5.1 güncellmesi, Apple’ın artık destek vermeyi kestiği iPhone ve iPad modelleri için yayınlandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde:

-iPad Air
-iPad mini 2
-iPad mini 3
-iPhone 5s
-iPhone 6
-iPhone 6 Plus
-iPod touch 6. Nesil

İlginizi ÇekebilirApple Watch dokunmadan kullanılabilecekApple Watch dokunmadan kullanılabilecek
Apple Corona iOS iPad iPhone iPhone 6 Teknoloji