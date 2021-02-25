Avustralya’da yasa geçti, Google ve Facebook medyaya para ödeyecek

Avustralya parlamentosu dünyada bir ilke imza atarak büyük teknoloji şirketlerinin kullandıkları haber içerikleri için yayın kuruluşlarına para ödemesini zorunlu tutan yasayı kabul etti.

Facebook ve Google, yasanın geçmesi durumunda ülkede operasyonlarını kısıtlama tehdidinde bulunmuş, Facebook haber içeriklerinin Avustralya’da paylaşımını bir süreliğine durdurup geri adım atmıştı.

TEHDİT ETMİŞLERDİ

Söz konusu yasanın, dünyada diğer ülkelere de örnek olması bekleniyor. Facebook ve Google gibi şirketler de bu nedenle yasanın geçmemesi için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg, “Bundan sonra basın kuruluşları ürettikleri içerikten hak ettikleri payı alacaklar” dedi. Yasayı “önemli bir mikro ekonomik reform” olarak nitelendirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yasa hakkında Hindistan, Kanada, Fransa ve İngiltere liderleriyle konuştuğunu belirtti.

ABD merkezli teknoloji devlerinden Google, yasanın geçmesi durumunda arama motorunun Avustralya’da çalışmasını engelleyeceği tehdidini kullanmıştı. Bir başka Amerikan teknoloji devi Facebook da, haber içeriklerini bir süre engellemiş, Avustralya hükümetinden sert tepki almıştı.

MÜZAKERELER SONUCU TASARI DEĞİŞTİ

Hükümet ile Facebook CEO’su Mark Zuckerberg arasında 11 saat süren müzakerelerin ardından hükümet, tasarıda bir takım değişiklikler yapmış, Facebook da engelleme kararından geri adım atmıştı.

Google ve Facebook’un müzakereler sonucu aldığı tavizlerin başında, teknoloji şirketlerinin hangi ticari anlaşmaları yapacakları konusunda serbest olmaları geliyordu. Yasanın son haline göre, Avustralya hükümeti, teknoloji şirketlerinin basın kuruluşlarına yeterli katkıyı yaptığına karar verirse, yasa bu şirkete karşı kullanılmayacak. Yasa uygulanırsa da bir aylık uyarı süreci olacak ve basın kuruluşlarıyla anlaşmak için daha fazla zaman tanınacak.

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