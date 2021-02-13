Biden’dan TikTok ve WeChat’i sevindiren hamle

ABD eski Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik tehdidi olduğunu iddia ederek yasaklamaya çalıştığı, Çin merkezli Tiktok ve WeChat alehindeki yasal süreç, yeni BaşkanJoe Biden tarafından durduruldu.

Yeni yönetim şimdi, uygulamaların gerçekten bir tehdit oluşturup oluşturmadığını gözden geçirirken yargılamaların “ertelenmesini” veya askıya alınmasını istedi.

Trump, Çin firmaları tarafından geliştirilen ve sahip olunan mobil uygulamaların ABD’deki yaygınlaşmasının “ABD’nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini” tehdit ettiğini iddia etmişti.

1.8 MİLYAR KULLANICI

Mesajlaşma uygulaması WeChat’in dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısı var, ancak ABD’den elde ettiği gelir toplam gelirin yalnızca yüzde 2’sini oluşturuyor. Video paylaşım uygulaması TikTok’un dünya çapında yaklaşık 800 milyon kullanıcısı var ve bunların 100 milyonu ABD’de.

Uygulamanın sahibi ByteDance, TikTok’un ABD’deki varlığına devam etmesi için Oracle ve Walmart gibi firmalarla görüşüyor.

NE OLMUŞTU?

Yoğun olarak Twitter kullanan Trump, 3 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada, ABD’deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos’ta ise ABD’li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Fakat daha sonra Trump Walmart ve Oracle'ın TikTok'un ABD'deki operasyonunu satın almasına yeşil ışık yakmıştı. O dönemde yeni kurulan şirketin isminin Tiktok Global olması beklenirken. Walmart ile Oracle’ın payının %20 olması öngörülüyordu.

TikTok'un sahibi ByteDance'te ABD'lilerin %40 payı sebebiyle TikTok Global'da çoğunluk %53'le ABD'lilere geçecek. TikTok Global'ın yüzde 12,5'ine sahip olan Oracle ABD'li kullanıcıların verilerini kendi bulutunda saklayabilecekti.

Ardından, TikTok’un ABD'deki işletmesinin Oracle ve Walmart'a satışı resmen durduruldu. ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'ın özel haberinde, bizzat ABD Başkanı Joe Biden'ın bu satışa dur emri verdiği kaydedildi.

Çin'in son yıllardaki en popüler sosyal paylaşım uygulamalarından biri olan TikTok ve WeChat’in akıbeti merak ediliyor.

TÜRKİYE'DE 30 MİLYON KULLANICISI VAR

Türkiye'de TikTok'a karşı yürütülen soruşturmanın kişisel verilerin ihlali noktasında olduğu bilinse de detaylı bir açıklama henüz yok.

Türkiye'de TikTok'un yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama şu ana dek dünyada 2 milyardan fazla indirildi.

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