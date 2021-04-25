Bilim insanlarından uyarı: “Haziran ayında sosyal mesafeyi bir kenara bırakın”

Corona virüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana bir yılı fazla süre geçmiş olmasına rağmen tüm dünyada kontrollü normalleşme, kısıtlamalar, karantinalar devam ediyor. Salgını kontrol altına alan birkaç ülke olmasına rağmen, çoğu yerde insanların hayatını tehdit eden virüs, sosyal hayattaki kısıtlamaların devam etmesine neden oluyor.

Bilim insanları, getirilen kontrollü yaşamın insanları olumsuz yönde etkilediğini belirttikleri bir mektuba imza attılar. Mektupta tek bir hastalığa saplantılı bir şekilde odaklanarak iyi bir toplum yaratılamayacağı vurgulanırken, Birleşik Krallık’ta tüm kısıtlamaların 21 Haziran’da kaldırılması çağrısında bulunuluyor.

ÇOCUKLAR MASKELERİ ARTIK ÇIKARMALI

Bilim insanları, 21 Haziran’da yüz maskelerinin zorunlu olmaması gerektiğini söylüyorlar. Maskelerin 17 Mayıs’a kadar sınıflarda bitirilmesi çağrısında bulunanlar, mevcut Covid kontrol önlemlerinin sonbaharda da devam etmesi halinde topluma verilen zararın çok büyük olacağı konusunda uyarıyorlar.

Uzmanlar, kısıtlamaların özellikle gençler arasında bir akıl sağlığı krizine yol açtığına da dikkat çekiyorlar.

Açık mektupta şu satırlar yer alıyor: “Aynı anda bize hem başarılı aşılarımız olduğu hem de günlük yaşamdaki kısıtlamaların süresiz olarak devam etmesi gerektiği söylendi. Her iki öneri de doğru olamaz. Aşıların gerçek başarısı hakkındaki verilere daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor.”

AŞI, ÖLÜMLERİ BÜYÜK ORANDA AZALTACAK

Resmi verilere atıfta bulunan mektupta, aşı programının corona virüsünden ölümleri ve hastaneye kaldırılmaları neredeyse tamamen ortadan kaldıracağı ve mevsimsel grip virüslerinden bariz bir şekilde daha az ölümcül olacağı belirtiliyor:

“Önümüzdeki haftalarda savunmasız gruplar arasında aşının alımı tamamlandığında, Covid ölümlerini yaklaşık yüzde 98 ve ciddi hastalıkları yüzde 80-85 oranında azaltacağından çok emin olabiliriz.”

Maskelerin, 17 Mayıs’tan sonra okul çocukları tarafından takılmaması gerektiğini ve virüsü kontrol etmeye yönelik tüm istisnai tedbirlerin en geç 21 Haziran’a kadar durdurulması gerektiğini çünkü kanıtlanmamış faydaların akıl sağlığına, çocukların ve gençlerin eğitimine verilen zararlardan daha ağır bastığını söylüyorlar.

İNSANLAR, HAYATLARININ KONTROLÜNÜ YENİDEN ALMALI

Mektup şu satırlarla devam ediyor: “COVID-19’un, insanların tarihsel olarak birlikte yaşadığı 30 kadar solunum yolu viral hastalığı arasında yerini alacağını kabul etmenin zamanı geldi. Çoğu aşılanmış ve diğer düşük riskli insanlar için, COVID-19 artık hafif bir enfeksiyon ve NHS’yi önemli ölçüde strese sokmadan bağışıklığı yenileyen mevsimsel dalgalarda tekrarlanma olasılığı yüksek. 2020’nin yıkımlarına katlandıktan sonra, 2021'de her şey çok daha farklı bir hal aldı. Vatandaşların kendi hayatlarının kontrolünü geri almasının zamanı çoktan geldi.”

Yeni ve Ortaya Çıkan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu’nda (Nervtag) yer alan Nottingham Trent Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü Robert Dingwall da dahil olmak üzere hükümete tavsiyede bulunan bir dizi bilim insanı mektubu imzaladı. Diğer imzacılar arasında Oxford Üniversitesi'nden Prof Carl Heneghan ve Leicester Üniversitesi’nde genetikçi ve sağlık verileri bilimcisi Prof Anthony Brookes de bulunuyor.

Mektup; üst düzey hükümet bilim insanlarının, aşının başarısı ve sürü bağışıklığı seviyeleri sayesinde bu yaz maskelere ihtiyaç olmayabileceğini söylemesinden hemen sonra yayınlandı.

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