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Clubhouse, ABD’de Android sürümünü kullanıma sundu

Pandemi döneminde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyada popüler bir sosyal medya platformu haline gelen Clubhouse, beklenen Android sürümünü kullanıcılarına sundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:49, 10/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Clubhouse, ABD’de Android sürümünü kullanıma sundu

Şu an için sadece ABD'de kullanıma sunulan sürüm için şirket, blog paylaşımında önümüzdeki haftalarda aldıkları geri bildirimler doğrultusunda düzeltmeleri yapıp, birkaç özelliği daha geniş bir şekilde sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Şirket, Android sürümünün önümüzdeki günlerde ve haftalarda diğer İngilizce konuşulan bölgelere sunulacağını söyledi. ABD dışındaki kullanıcılar ise, Google Play mağazasındaki Clubhouse sayfası aracılığıyla erişim için ön kayıt yapabilecekler.

Bununla birlikte Clubhouse, platforma şimdilik yalnızca davetle devam edeceğini, büyümenin ölçülmesini sağlamak için hala herkese açık olmadığını söyledi.

“YOĞUN İLGİNİN DEZAVANTAJLARINI DA YAŞIYORUZ”

Sınırlı erişime rağmen Clubhouse, Silikon Vadisi’ne önemli bir ses getirdi. Şirket, yeni bir finansman arayışına da girmişti. Ayrıca birçok büyük teknoloji şirketi Clubhouse benzeri özellikler ve uygulamalar da getirmeye çalıştı. Twitter, Spaces özelliğini kullanıma sundu; Facebook, Spotify, Slack, LinkedIn ve Reddit, hizmetlerine ses odaklı benzer özellikler eklemenin çeşitli aşamalarında.

Şirket, Android uygulamasını duyurduğu gönderisinde platformun beklenenden daha hızlı büyüdüğünü kabul etti. Gönderide, “Zaman zaman sunucu kesintilerine ve bildirim hatalarına neden olan ve algoritmalarımızın sınırlarını aşan bir yüklenme olduğu için bunun dezavantajlarını da yaşıyoruz” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:09:26,