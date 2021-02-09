EA Games’ten milyar dolarlık satın alma

Electronic Arts (EA), Glu Mobile’ı satın aldı. EA bu yatırımla mobil işinin boyutunu ikiye katladı ve portföyünü genişletti. EA İcra Kurulu Başkanı Andrew Wilson, “mobilin gezegendeki en hızlı büyüyen platform” olduğuna inandığı için şirketinin anlaşmaya karar verdiğini söyledi.

Glu Mobile, Kim Kardashian: Hollywood’a ek olarak, Diner Dash: Adventures ve Britney Spears, Nicki Minaj, Jason Statham ve Gordon Ramsay gibi diğer ünlü oyunları geliştirmesiyle de tanınıyor. Glu, Taylor Swift'in artık feshedilmiş sosyal ağ uygulamasının da geliştiricisiydi.

MİKRO DÖNÜŞÜMLÜ ÜCRETSİZ OYUNLAR

Glu'nun oyunları çoğunlukla, EA’nın daha önce takip etmeye devam etmek istediğini söylediği bir iş modeli olan mikro dönüşümlü ücretsiz oyunlar. Sonuçta, mikro dönüşümler EA için büyük bir iştir ve bu gelir kaynağından milyarlar kazanır.

Glu ve 800 çalışanı bağımsız olarak çalışacak, ancak kendi projelerinin yanı sıra EA'nın fikri mülkiyetine dayalı projeler geliştirebilecek. Ayrıca, oyunlarının kitlelerini büyütmek için EA'nın pazarlamasından ve küresel varlığından yararlanabilecek. Wilson, Glu’nun başarısına rağmen “henüz büyük bir uluslararası erişime” sahip olmadığını ve şirketinin büyümesine bu noktada yardımcı olabileceğini açıkladı.

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